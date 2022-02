Ți se face pielea de găină! Ce ține fiica lui Aurelian Preda în camera tatălui său?! L-a luat de la mormânt: „Să rămână prezența lui. Simt cum cineva mă mângâie”

In articol:

Aurelian Preda a murit la vârsta de 47 de ani, după o lungă suferință din cauza unei boli cumplite. Au trecut mai bine de cinci ani de la moartea lui, dar fiica lui nu își revine nici acum după suferința cauzată de tragedia din familia ei.

Anamaria Preda nu a ajuns la mormântul tatălui său, în ziua în care ar fi împlinit 52 de ani

Ieri, 2 februarie, ar fi fost ziua lui și ar fi împlinit 52 de ani. E sărbătorit în ceruri, însă, iar cei dragi îi aduc an de an un omagiu aici, pe Pământ.

Fiica lui, Anamaria Preda, încearcă să ajungă de câte ori poate la mormântul celui care i-a fost mai mult decât un tată, un prieten. Anul acesta, însă, nu a reușit să ajungă de ziua lui, din cauza locului de muncă. I-a fost imposibil să își ia liber, dar a promis că va ajunge peste câteva zile.

”As fi vrut sa ajung, insa, lucrez. Nu pot sa-mi iau liber ori de cate ori mi-as dori. Voi merge peste cateva zile, cand voi avea liber.”, a declarat Anamaria Preda pentru Star Popular .

Deși au trecut ani de zile de la moartea îndrăgitului artist, camera lui a rămas exact așa cum a lăsat-o în ultima zi petrecută acolo, înainte de a fi internat la spitalul din Viena, unde și-a dat ultima suflare.

Detaliul tulburător din camera regretatului Aurelian Preda

Un detaliu povestit de fiica regretatului cântăreț i-a uimit pe toți, însă.

În momentul în care a vorbit despre camera părintelui ei, Anamaria a dezvăluit că ține în dormitorul acestuia pământ de la mormânt, pentru a-l simți mai aproape. Atât de mare este durerea pierderii tatălui său, încât tânăra de 19 ani ar face orice pentru a simți că el este încă acolo.

”Am incercat sa creez si sa ramana prezenta lui cumva prin ia pe care a purtat-o cel mai des. Am pus si tabloul lui aici. Mobila este destul de veche, tata dormea pe partea stanga. Am momente cand vin si dorm destul de des in patul lui, ma linistesc.

Ii simt prezenta atunci cand ma pun in pat si incep sa ma rog pentru el. Simt ca cineva ma mangaie si e deasupra mea. Tot aici vin sa plang, sa ma descarc.

Sifonierul e de pe vremea cand locuiam pe Bd Unirii, sunt destul de vechi, o sa vreau sa schimb mobila in camera. Tatal meu a realizat acest altar de pe comoda, doar am adaugat pamant de la mormantul lui si cu un trandafir dintr-o coroana a tatalui meu.”, a mai spus Anamaria Preda pentru Star Popular.

