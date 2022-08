Fiica lui Connect-R îi dă lecții de viață artistului, chiar dacă micuța are doar 8 ani: „Abia aștept să mai primesc lecții de la ea”

In articol:

Chiar dacă are doar 8 ani, fiica lui Connect-R este foarte inteligentă și are o maturitate impresionantă pentru vârsta ei.

Artistul și Misha, mama fiicei sale, nu mai formează de mult timp un cuplu. Acest lucru nu îl împiedică însă pe artist să îi ofere o educație frumoasă copilului său.

Iată însă că uneori, lecțiile în casă sunt „predate” de fiica acestuia.

Connect-R își ascultă fetița și ia aminte la vorbele acesteia. [Sursa foto: Instagram]

Connect-R, uimit de vorbele fiicei sale

Celebrul cântăreț nu se sfiește să recunoască că este dispus să o asculte mereu pe fiica sa, Maya. Artistul se consideră norocos că are un copil atât de bun și inteligent.

Vedeta își dorește doar ce este mai bun pentru copilul său. Acesta vrea să fie fericită și să ajungă o femeie de succes când se va face mare. Iar acest lucru se va întâmpla cu siguranță, pentru că Maya este foarte înțeleaptă și pare că are mereu cuvintele la ea.

În cadrul unui interviu, Connect-R a dat și un exemplu care să demonstreze cât de deșteaptă este copila.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: „Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-l iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin?”. Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin. Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea.”, a spus Connect-R pentru un post de televiziune.