Fiica lui Gigi Becali, reacție furibundă la adresa tatălui său, după ce patronul FCSB-ului a încercat să îi lase echipa soțului ei: „Te rog să îmi lași bărbatul în pace!”

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 0-1, fiind profund dezamăgit de prestația centralului Horațiu Feșnic.

Cum a reacționat fiica lui Gigi Becali, după ce latifundiarul a încercat să lase FCSB-ul pe mâinile soțului ei

Latifundiarul a declarat că le-a propus celor trei fetele ale sale, Teodora, Alexandra și Cristina, să preia FCSB-ul, însă toate l-au refuzat. Mai mult, Becali ar fi vrut să lase clubul pe mâinile ginerelui său, Mihai Mincu, însă Teodora nu i-a permis!

Gigi Becali este mai decis ca niciodată să iasă din fotbal, din pricina evenimentelor petrecute la meciul cu Rapid de duminică, 23 aprilie. Prestația centralului Horațiu Feșnic l-a lăsat cu un gust amar pe latifundiar, care și-a anunțat retragerea. Mai mult, Becali a declarat că a încercat deja să paseze clubul fiicelor lui, Teodora, Alexandra și Cristina, însă toate l-au refuzat. Ulterior, patronul FCSB-ului s-a gândit la ginerele său, Mihai Mincu, însă Teodora s-a opus categoric!

„Nu voi mai ține nici acțiunile. Nici fetele nu vor. Am vrut să dau echipa ginerelui (n.r.- Mihai Mincu), dar mi-a zis fata (n.r.- Teodora): `Tată, te rog eu să-mi laşi bărbatul în pace. Nu vreau să intre în fotbal! Nu mai vreau... Când ai fost la puşcărie ai promis că plecăm şi nu mai stăm în ţara asta. Nu te-ai ţinut de cuvânt, acum lasă-ne în pace`.

Poate pun echipa pe numele surorii până vând. Dacă eu nu pot îndeplini dreptatea, mă retrag. M-au biruit. Am 65 de ani și o să-mi văd de treaba mea, de Biserică. Vom vedea la Registrul Comerțului cum fac cu echipa. Poate o pun pe numele surorii. Eu nu mai am treabă cu nimeni, nici cu Burleanu, nici cu nimeni. Vedeți-vă de treabă cu mizeriile voastre și spălați-vă cu ele pe cap!”, a declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 0-1

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 0-1, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi.

Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali, citează sursa amintită mai sus.

Sursa: digisport.ro