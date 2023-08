Fiica lui Leonard Doroftei nici nu se gândește să-i calce pe urme tatălui său și să urmeze o carieră în sport. Care este cel mai mare vis al Vanessei?

In articol:

Pe Leonard Doroftei îl cunoaște toată lumea, dar puțini știu că fostul campion mondial la box are, pe lângă o carieră de succes, și o familie frumoasă. El și soția lui sunt părinții a trei copii, dintre care doi băieți și o fată. Mezina are doar 20 de ani și face deja furori în mediul online.

Vanessa nu se laudă, însă, doar cu frumusețea, ci este și o fire extrem de ambițioasă, după cum mărturisește însuși tatăl ei.

Fiica lui Leonard Doroftei are planuri mari de viitor

Deși este încă în floarea vârstei, Vanessa Doroftei a început deja să se gândească serios la viitor și la ce carieră vrea să urmeze. Dacă mulți au crezut că îi va călca pe urme tatălui său și va alege să exceleze în domeniul sportiv, se pare că tânăra are cu totul alte planuri. Fostul mare campion a explicat că fiica lui își dorește să devină medic și este pregătită să depună tot efortul pentru ca acest vis să devină realitate. Pe de cealaltă parte, frații tinerei sunt la fel de ambițioși. Unul dintre ei lucrează în imobiliare, iar al doilea a absolvit recent Facultatea de Fizică.

Vanessa Doroftei are 20 de ani. [Sursa foto: Facebook]

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun. Vanessa, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”, spunea marele sportiv pentru gsp.ro.

Fostul mare pugilist s-a mutat în Canada, după ce a trăit o adevărată deziluzie.

A avut probleme în afaceri şi a cedat la presiunile familiei de a emigra.

Sportivul a transmis ce a pătimit și care a fost cireașa de pe tort. Leonard Doroftei a decis să se mute din România atunci când a fost umilit, ba chiar numit cerșetor. Fostul campion mondial WBA la categoria semi-ușoară duce dorul țării în care s-a născut și a crescut.

„Totul îmi lipsește din România, totul. De la înjurături până la tăiatul porcului. Aerul ăla pe care îl respiri! Am luat o decizie la nervi şi o să o regret toată viața… că am plecat. De pub nu mai spun, aia a fost cea mai proastă decizie a vieții mele. Nu aveam ce căuta în lumea aia niciodată. Eu trebuia să fiu într-o sală de sport, să fac ceea ce ştiu.

Ştii ce nu mi-a plăcut? Un articol…urât: ‘Cerşetor sau impostor’. Păi ce am cerşit eu? Spuneţi-mi mie ce am cerşit! Când lupţi pentru al tău eşti cerşetor? Articolul, doar titlul e urât. Titlul e dureros şi mulţi răutăcioşi direct pe titlu au sărit, nu au mai citit articolul. Dacă mă lupt pentru ce e al meu sunt un cerşetor, dacă tu te lupţi pentru ce e al tău eşti un erou. Nu merge chiar aşa!”, a spus sportivul pentru as.ro.

Deși afirmă că regretă că a părăsit țara natală, boxerul și-a găsit liniștea în Canada.

„Acum sunt de 10 ori mai liniștit. Sunt bine! Sunt bine, sunt bine! Eu nu am făcut nimic ca să îmi recunoască oamenii ceva, eu am făcut sport! Am ieșit campion. Ce înseamnă recunoştinţă? Aici am greşit pentru că m-am lăsat manipulat. Unii şi-au făcut poze… eu am fost un copil plecat de jos care s-a trezit într-o lume mare. Normal că mai faci prostii, că nu eşti perfect”, a completat Doroftei.

Vanessa locuiește alături de familia sa în Canada. [Sursa foto: Facebook]

Fostul pugilist a ajuns la profesioniști în anul 1997 și s-a retras din box în 2004. Leonard Doroftei are un palmares impresionant: 24 de meciuri, 22 de victorii, o remiză și o înfrângere este bilanțul său.