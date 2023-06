Fiicele Alinei Sorescu îi calcă pe urme mamei lor! Artista face dezvăluiri din culisele relației cu micuțele: "Încerc să fiu cea mai bună mamă din lume pentru ele" | EXCLUSIV

In articol:

Deși nu traversează o perioadă tocmai bună pe plan personal, Alina Sorescu poate spune că pe cel profesional lucrurile merg ca pe roate! Este o artistă în vogă, foarte apreciată și îndrăgită, dar mai ales este implicată în tot felul de proiecte diverse.

Relația dificilă dintre Alina Sorescu și fostul său soț a prins proporții în momentul în care instanța a decis ca micuțele fetițe ale artistei să locuiască o săptămână alături de mama lor, urmând ca săptămâna următoare să locuiască cu tatăl lor. Această decizie nu a fost deloc pe placul artistei, fiind de părere că un asemenea program haotic ar fi total în defavoarea micuțelor care, în această etapă a vieții, au nevoie de reguli, o rutină și un program foarte bine stabilite.

Alina Sorescu, mândră de fiicele ei

Alina Sorescu se mândrește cu fiicele ei, care se pare că îi fac o mare bucurie. Micuțele sunt pasionate de artă, la fel ca mama lor și se pare că îi moștenesc talentul. Alina Sorescu ne-a dezvăluit ce meserii își doresc fiicele ei să aibă și cum arată relația lor.

"Fetițele sunt centrul universului meu. Încerc să fiu cea mai bună mamă din lume. Încerc să fiu cea mai bună mamă din lume pentru ele și avem o relație extraordinară. Încă de când s-au născut am fost foarte apropiate. Eu lucrând cu copiii, am o tehnică în a jongla cu momentele de joacă, veselie, cu cele în care trebuie să fim fermi, serioși, când vine vorba de școală sau a face ceva important. Îmi place să cred că am acest echilibru între blândețe și fermitate atunci când este cazul, totul evident având la bază iubirea pentru copii. Și-au mai schimbat de-a lungul timpului dorințele. Cea mare, Carolina, vrea să devină make-up artist, iar cea mică, Raisa, vrea să devină cântăreață și magiciană, în același timp. Sunt amândouă talentate, au ureche muzicală și simțul ritmului. Sunt foarte talentate amândouă, chiar se pare că m-au moștenit la acest capitol.", a declarat Alina Sorescu.

Citeste si: Descoperire șocantă! Corpul neînsuflețit al unei femei a fost găsit zidit în apartamentul fostului partener. Sibora era dispărută de nouă ani- kanald.ro

Citeste si: „Ăsta este adevărul!”. Reacția mamei fetiței de 12 ani, când s-a aflat că trupul din canapea este al fiicei sale- stirileprotv.ro

Alina Sorescu, totul despre procesul pentru custodia fiicelor ei

Alina Sorescu se află în plin proces cu Alexandru Ciucu, fostul ei soț, de care a decis să divorțeze în urmă cu ceva timp. Instanța a hotărât ca fetițele lor să stea o săptămână cu mama și una cu tatăl. Alina Sorescu nu este de acord cu acest program, motivând că poate deveni un haos pentru micuțele ei. Într-un interviu exclusiv, ne-a spus părerea sinceră despre toată situația prin care trece.

"S-a tot vorbit și comentat. E o situație delicată prin care trecem acum, e vorba de un proces care încă nu este finalizat. Mai mult decât am declarat pe Facebook, nu am ce să spun în momentul de față, decât că am încrederea ca decizia finală să fie una în interesul fetițelor, acela de a avea o stabilitate din toate punctele de vedere: emoțională, de creștere, o continuitate a parcursului școlar. Ideea ca două fetițe de 9 și 6 ani să trăiască într-un mediu statornic fără să fie plimbate dintr-o parte în alta.", a mărturisit Alina Sorescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz, în urmă cu câteva luni.

Citeste si: „Suntem devastați” Dana Roba a suferit o operație de nouă ore pe creier. Care este starea sa de sănătate?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 8 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Detalii șocante ies la iveală despre gestul de o cruzime ieșită din comun al lui Daniel Balaciu față de Dana Roba- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!