Fiicele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda, copii cu personalitate. Cum fac față cei doi părinți situațiilor neprevăzute? "Nu e un lucru chiar grozav"

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, alături de cele două fiice ale lor, Victoria și Iris [Sursa foto: Instagram] 23:59, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Celebra prezentatoare tv și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și și-au întemeiat împreună o familie minunată, alături de cele două micuțe ale lor, Victoria și Iris. Recent, Gabriela a dezvăluit, într-un interviu acordat Viva.ro, că se confruntă deseori cu situații dificile în ceea ce le privește pe fete, însă a învățat să gestioneze totul cu calmitate.

Gabriela Cristea, despre personalitatea puternică a fetițelor sale

Soția lui Tavi Clonda a dezvăluit că viața cu doi copii nu este deloc una ușoară, dar are foarte mare noroc cu partenerul ei, care o sprijină și o ajută ori de câte ori are nevoie, în privința celor mici.

De asemenea, cunoscuta prezentatoare tv a mărturisit că lucrurile s-au schimbat mult de când Victoria și Iris au crescut și au început să meargă și la grădiniță, căci a descoperit că fetițele au o personalitate puternică și de multe ori au momente când se înfurie foarte repede: "Astăzi au urlat amândouă. Asta după ce, de vreo lună, sunt foarte fericite că merg la grădiniță. Amândouă au avut un puseu de personalitate, chiar o criză de tantrum, la prima oră a dimineții (râde). A fost ok, pentru că am învățat să trec peste aceste crize și, stând de vorbă cu educatoarele și doamnele care se ocupă de ele, mi s-a explicat că eu trebuie să am tărie de caracter, pentru că ele profită. Am trecut peste, am înghițit în sec, pentru că nu e ok să îți vezi copilul făcând o criză de tantrum.", a povestit Gabriela Cristea, pentru sursa amintită.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, alături de fiicele lor[Sursa foto: Instagram]

Victoria și Iris au început să meargă la grădiniță

Se pare că totul s-a simplificat în familia lui Tavi Clonda, de când cele două fetițe ale cuplului merg la grădiniță, căci el și soția lui pot avea și câteva momente de relaxare, cât timp Victoria și Iris nu sunt prin preajmă.

Gabriela a precizat că acest lucru le-a ajutat și pe cele mici, care sunt foarte fericite printre ceilalți copii și care au trecut printr-o schimbare benefică, la vârsta lor: "Cu copiii, de când le-am dus la grădiniță, toate s-au aranjat. E totul mult mai simplu și mai ușor. Luăm noi vacanță și vor lua și ele de la grădiniță, acum sunt la școala de vară. Abia aștept să ne petrecem tot timpul împreună. Le duc frumușel la grădiniță, iar lor le este foarte bine și vin fericite de acolo. Cel puțin la Victoria, cea mare, se vede o evoluție extraordinară de când e la grădiniță, iar celei mici i se dezvoltă din ce în ce mai tare personalitatea, ceea ce… la momentul ăsta nu e un lucru chiar grozav (râde). Pe viitor va fi bine pentru ea.", a încheiat Gabriela Cristea, pentru Viva.ro.