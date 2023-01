Filmarea făcută publică în ziua în care soțul Georgianei Lobonț a anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat în Maldive, înainte de ruptură? „Am aflat că vom fi părinți”

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș divorțează după un mariaj de lungă durată, doi copii și o căsătorie făcută împotriva voinței părinților artistei.

Vestea că au decis să meargă pe drumuri separate a luat prin surprindere toată România, mai ales că cei doi încă soți se află în Maldive, alături de un grup de prieteni, printre care și finii lor,

Divorț anunțat în România, petrecere cu fast dată în Maldive

Astfel că, în timp ce în țara noastră vuiau veștile despre separarea celor doi, pe insula exotică de peste mări și țări petrecerea era în toi.

Și asta pentru cu doi dintre prietenii cuplului care își spun acum „adio” au aflat că vor deveni părinți de fată.

”Am aflat că vom fi părinți de fetiță”, a scris Costy Deoanca, viitorul tătic, pe Facebook.

Odată cu vestea s-a dat și o mare petrecere în Maldive, acolo unde Georgiana și Armin au făcut un show de zile mari, fiind în centrul atenției.

”Bravo, felicitări, dragilor! Să se nască într-un ceas bun și cu noroc”, le-a spus artista viitorilor părinți, după care a ținut să o avertizeze și pe fina sa: ”Urmați voi acum”, i-a spus Claudiei Puican.

Însă, pe lângă marea petrecere de pe plajă, în video-ul ce a ajuns viral, se poate vedea că, deși artista era pe val, nu același lucru se poate spune și despre Rareș.

În timp ce Georgiana Lobonț cântă, dansează, bea șampanie, zâmbește și se îmbrățișează cu toată lumea, încă soțul ei, lângă care a stat doar câteva clipe, a preferat să nu iasă în evidență.

Rareș a luat parte la marele chef doar din umbră, căci nu s-a făcut remarcat printre petrecăreții de pe plajă.

Rareș confirmă divorțul de artistă

Și tot el, în urmă cu o zi, vă reamintim că declara, conform Spynews, că nu mai există șansă de împăcare între el și artistă.

Și asta pentru că decizia de a se separa este una foarte bine gândită, plus că acum se află în puncte diferite ale vieții, ceea ce a cântărit mult, conform spuselor sale, în a porni fiecare pe un alt drum.

"Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie", declara soțul Georgianei Lobonț, conform SpyNews.ro.