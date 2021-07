Finala Survivor România 2021 are loc sâmbătă, 10 iulie. Dan Pavel anunță surprize colosale pentru concurenți

Albert Oprea este eliminat înainte de săptămâna finalei la Survivor România 05:13, iul 5, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Așteptarea a luat sfârșit. După luni întregi în care s-au luptat pentru supraviețuire în Dominicană, Elena Marin, Maria Chițu, Marius Crăciun, Andrei Dascălu și Zanni intră în ultima săptămână de Survivor România 2021.

Albert Oprea este eliminat înainte de săptămâna finalei la Survivor România

Sâmbătă, 10 iulie, începând cu ora 20:00, la Kanal D, va avea loc finala sezonului 2, când vom afla cine pleacă acasă cu premiul în valoare de 50.000 de euro.

Albert Oprea ratează semifinalele Survivor România, după ce a fost nominalizat de Maria Chițu în săptămâna individualelor. Războinicul a intrat în cursa pentru eliminare împreună cu Elena Marin și Marius Crăciun, însă a primit cele mai puține voturi de susținere din partea celor de acasă.

Albert Oprea de la Războinici

El spune că cel mai mare regret este faptul că și-a încălcat promisiunea făcută tatălui său și că a dezamăgit oamenii care l-au votat până în această etapă a competiției. „Am venit aici cu gândul de a câștiga și a ajunge în finală. Regretele pe care vi le-am spus sunt și singurele, pentru că știam că se ajunge la momentul ăsta să părăsesc competiția și nu-mi doream deloc.

Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce ma putut. Nu am avut nicio secunda gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei. Îi predau ștafeta lui Andrei.

L-am coniderat cel mai bun din echipa noastră. Plec cu multe aminitiri frumoase și o ultimă amintire pe care mi-a oferit-o Zanni. A fost foarte frumos gestul pe care l-a făcut pentru mine. Îmi doresc din suflet ca cel care merită să câștige emisiunea asta și publicul decide cine merită. Vreau să-i multumesc publicului, că m-a votat când nimeni nu mă mai voia”, a spus Albert Oprea duminică seara.

Finala Survivor România 2021, sezonul 2

Prezentatorul Survivor România, Dan Pavel, a anunțat în consiliul de eliminare că încep semifinalele la Survivor România. În data de 10 iulie va avea loc finala sezonului 2, când foști concurenți vor ajunge în Dominicană din nou. „Am să vă dau o veste. Săptămâna viitoare urmează o nouă etapă pentru voi, o săptămână dublată de intensitatea faptului că ne apropiem de marea finală Surivor România 2021.

Dan Pavel, prezentorul Survivor România 2021

Veți avea o săptămână cu jocuri diferite, inedite, o săptămână cu jocuri în care tot ce ați arătat până acum veți arăta nu la dublu, ci de zece ori mai intens, pentru că săptămâna viitoare avem semifinalele. De asemenea, consiliile vor fi în direct joi, vineri, iar sâmbătă, 10 iulie, vom avea marea finală Survivor România 2021. Sâmbătă, 10 iulie, vom afla care este adevăratul supraviețuitor, care este câștigătorul Survivor România. La marea finală, în consiliu se întorc foști concurenți Survivor România 2021”, a anunțat duminică seara Dan Pavel.