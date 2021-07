Zanni face un pas spre împăcarea cu Elena Marin, înainte de finala Survivor România 2021. „Vreau să o văd fericită!”

Zanni și Elena Marin 22:06, iul 4, 2021 Autor: Loredana Dobre

Zanni este pentru prima dată campionul zilei la Survivor România, de la debutul individualelor din Dominicană. El a câștigat ultimul meci de recompensă al competiției și a făcut un gest care i-a surprins pe toți concurenții rămași în concurs.

Zanni, gest impresionant pentru Elena Marin la Survivor România

Faimosul a câștigat un premiu ce constă într-o excursie în Las Terrenas, unde va avea parte de mese bogate și activități distractive. Zanni nu se va bucura singur de recompensă, pentru că este nevoit să aleagă alți doi concurenți care să-l acompanieze.

Spre surprinderea tuturor, Zanni îi alege pe Elena Marin și pe Albert Oprea pentru a se bucura de o zi și o noapte de relaxare. El spune că vrea să o bucure pe coregrafă, cu care a avut cele mai multe conflicte de la începutul competiției.

„Merg la Las Terrenas și trebuie să aleg pe cine vine cu mine. Știu că fiecare dintre ei își dorește să vină. Sunt imparțial, toți știu că sunt drept și îi iubesc în egală măsură. Sper să nu se supere cei care nu sunt aleși de mine. M-am gândit pe cine aleg dinainte. Nu vreau să fac un club al fetelor sau al băieților.

Aleg o fată și un băiat. O aleg pe Elena, pentru că vreau să-i dau un zâmbet. Vreau să o văd fericită, am avut prea multe conflicte cu ea și nu vreau să am ranchiună în suflet. Și unul dintre băieți nu are cum să fie nici Andrei și nici Marius. Nu pot să-i iau pentru că sunt prieteni”, a spus Zanni.

Cea mai șocată de alegerea cântărețului este chiar Elena Marin. „Clar m-a surprins. Sinceră să fiu nu mă așteptam. Sunt uimită, sunt fericită. Îi mulțumesc lui Zanni. Cred că Survivor ne învață multe lucruri aici și alegerea lui spune multe lucruri despre el. Îi mulțumesc încă o dată”, spune concurenta.

„Îi mulțumesc că m-a ales. Mă revanșez în țară cu ceva frumos. Să mergem să ne distrăm”, spune Albert Oprea.

Zanni, mesaj pentru susținători

Faimosul este recunoscător pentru susținerea oamenilor de acasă și spune că datorită lor se simte încrezător și se poate bucura de experiența Survivor România fără temeri legate de o posibilă eleiminare prematură din concurs.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu campion, pentru că știu că mă lupt cu cei mai buni de aici. Mi s-a părut foarte greu, dar m-am ambiționat să fiu din ce în ce mai bun și m-a ieșit. Am dureri foarte mari, m-a rupt traseul ăsta și merit excursia. Vreau să mulțumesc celor de acasă pentru siguranța și încrederea pe care o am în mine, pentru că m-au votat și fără ei trăiam și eu sentimentul ăla de „mi-e frică să fiu votat, mi-e frică să fiu eliminat”. Sunt fericit în momentul ăsta datorită lor, pentru că au încredere în mine votându-mă”, a spus Zanni, după ce a câștigat meciul de recompensă.