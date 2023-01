Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian a depus plângere la Poliție! Alin Gabriel Matei nu a mai avut de ales. Totul are legătură cu regretatul artist: „Nu au dreptul să mă jignească, să mă hărțuiască”

In articol:

După tragedia din 2022, când și-a pierdut mentorul, așa cum îl numește pe regretatul Petrică Mîțu Stoain, Alin Gabriel Matei nici anul 2023 nu-l începe bine.

Pe rețelele de socializare, interpretul de muzică populară a publicat un mesaj dur, însoțit de o imagine demonstrativă, fără a da, însă, prea multe detalii despre cele întâmplate.

Alin Gabriel Matei își apără imaginea prin lege

Fiul de suflet al celui care astăzi nu mai este printre noi a ajuns să își facă dreptate prin justiție, după ce, notează el, a fost jignit și pus la zid de prea multe ori pe nedrept.

Tânărul nu spune cui îi cere socoteală, dar se arată decis să nu mai permită nimănui să se lege de imaginea și cariera sa, mai ales fiindcă acestea au fost construite cu talent și cu sprijinul lui Petrică Mîțu Stoian.

”Începând de azi voi lua atitudine, nu voi mai permite nimănui să mă jignească, să mă hărțuiască atât pe rețelele de socializare, cât și în privat. Și persoanele PUBLICE sunt protejate de lege. Atâta timp cât eu, Alin Gabriel Matei, nu am jignit și nici hărțuit pe nimeni, nici alte persoane (care spun că sunt persoană publică) nu au dreptul să mă jignească, să mă hărțuiască, să mă denigreze. Nu am vrut să fac rău, dar situația impune acest lucru, am avut bun simț, respect și 7 ani de acasă și nu am răspuns, am tăcut, dar până când? Am depus plângere la Poliție, este primul pas, vor mai urma și alte persoane!”, a scris Alin Gabriel Matei, pe pagina sa de Facebook.

Postarea sa nu a rămas fără reacție, căci admiratorii din online au avut imediat ceva de spus. Mulți s-au arătat a fi de partea tânărului folclorist, îndemnându-l să facă tot ce poate pentru a nu-i lăsa pe alții să arunce cu noroi în el.

”Foarte bine faci, Alin. Celor care nu știu să se poarte în societate așa le trebuie. Pe lumea asta totul se plătește. Petrică a știut ce a ales și dacă ai fi fost un prăpădit nu este treaba nimănui. Dacă ai ajuns undeva, ai ajuns pe munca, pe respectul și pe educația părinților tăi. Capul sus și mergi mai departe, nu lua răutățile în seamă. Succes! Nu toată lumea gândește când aruncă cu noroi. Răutăți sunt, slavă Domnului. Dar stai liniștit că nu te vor doborî. Cine îl iubește pe Petrică te va iubi și pe tine, pentru că se vede că Petre a ales ce a trebuit. Tot înainte cu succes, copil talentat”, este unul dintre mesajele primit de Alin.

În urma mesajului de susținere primit de la una dintre admiratoarele sale, Alin Gabriel Matei și-a completat și el declarațiile, divulgând astfel că cine l-a rănit este o doamnă.

Nu i-a dat nici de această dată numele în spațiul public, doar a menționat că l-a jignit și că acum va fi bună de plată, mai ales dacă avocații îl vor îndemna să ajungă și în instanță cu procesul deschis împotriva ei.

”Dna trebuie să aducă probe pentru ceea ce afirmă. În loc să se bucure de acei bănuți și așa puțini, o să plătească amenda la poliție și mă gândesc bine dacă le fac acțiune în instanță pe cale civilă. Voi consulta avocatul (așa fac prăpădiții)”, a fost replica dată de Alin Gabriel Matei.

Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian a depus plângere la Poliție [Sursa foto: Facebook]

Tânărul artist, deranjat de decizia familiei regretatului folclorist

Deși nu se știe despre cine este vorba și ce scandal se ascunde în spatele reacției vehemente avută de Alin Gabriel Matei, care pare deranjat de mai multe persoane, este cunoscut faptul că de la moartea lui Petrică Mățu Stoian, surorile acestuia au tot avut discuții dure cu mulți artiști.

Astfel că în luna noiembrie a anului trecut, Alin s-a arătat și el deranjat de decizia surorilor mentorului său, în legătură cu spectacolul comemorativ pus în scenă de mulți folcloriști.

Prietenii și colegii de breaslă ai lui Petrică Mîțu Stoian, printre care și tânărul artist, au urcat atunci pe scenă la Sala Palatului pentru un eveniment dedicat celui care astăzi nu mai este printre noi.

Doar că evenimentul a fost unul atipic, căci surorile regretatului cântăreț nu și-au dat acordul ca numele acestuia și imaginea să fie folosite pe parcursul desfășurării evenimentului. Fapt ce a supărat multă lume, de la colegi, prieteni, fani și până la organizatori.

”Îmi pare nespus de rău că nu ne-am putut bucura de imaginea și numele dumnealui( a fost dorința familiei) și vă pot spune că sunt mâhnit din cauza acestui lucru”, scris atunci Alin în online.