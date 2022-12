Fiul lui Adrian Enache a debutat în cinematografie. Ce părere are artistul despre prestația fiului său

In articol:

Adrian Enache este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Vedeta a cucerit publicul prin talentul și naturalețea sa. De-a lungul carierei sale, solistul vocal a strâns de partea sa foarte mulți oameni care îl admiră și care îi sunt alături la nevoie.

Fiul lui Adrian Enache a debutat în cinematografie

Adrian Enache este un tată fericit. Fiul artistului, David, în vârstă de 17 ani a debutat recent în cinematografie, iar premiera a avut loc chiar în acest weekend. Cântărețul a fost emoționat pentru băiatul său, deoarece acesta a interpretat un personaj care a trecut prin mai multe stări. Chiar dacă a avut un rol destul de complicat, David s-a descurcat de minune, iar tatăl acestuia spune că a trecut testul.

În film, David Enache a jucat rolul unui băiat bețiv și îndrăgostit, iar la finalul peliculei personajul acestuia a murit și a fost băgat într-o ladă frigorifică. La început, părinții băiatului nu au fost prea încântați de rolul fiului lor, dar acum pot spune că sunt foarte mândrii de el.

„A fost emoționant, o generație de tineri foarte talentați. Eu nu prea am fost de acord cu temele, că prea erau despre morbiditate, despre droguri, despre păcănele… 'viitorul nostru'. Dar mi-au plăcut foarte mult. Sunt foarte mulți copii talentați. Am înțeles din partea regizorului Silviu Radu care a fost lângă mine și l-a apreciat, că a avut o partitură destul de restrânsă. Dar a trecut prin foarte multe stări. A fost și drogat și bețiv și îndrăgostit și a făcut-o foarte bine. David a avut un rol mic de compoziție, dar a trecut testul. Așa spune Silviu Radu. Și mi-a plăcut și mie. M-a emoționat, îți dai seama, că nu l-am văzut niciodată înghețat. Vlad Ionescu este foarte bun cu școala aceasta, în care pregătește copii. Cu ei intrăm în Schengen, cu generația pregătită atât de bine de Vlad Ionescu și Daniel Nuță'', a mărturisit artistul Adrian Enache, conform Viva.

Ce meserie și-ar fi dorit Adrian Enache să aibă dacă nu era artist

Cine și-ar putea imagina o industrie muzicală fără Adrian Enache? Ei bine, artistul a fost cât pe ce să aibă o altă meserie acum. Artistul a mărturisit că dacă nu avea chemarea aceasta spre muzică, probabil ar fi fost inginer metalurg, deoarece are la active chiar două facultăți în acest domeniu.

„Am făcut două facultăți! Sunt inginer metalurg, da! La Galați! Am lucrat foarte puțin! A fost un pic de verificare după ce am terminat facultatea! Eu am terminat cu notă mare, dar dacă eu toată ziua cântam”, a declarat cântărețul în cadrul emisiunii Duet cu Alexandra Ungureanu.