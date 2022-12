"Se luau telefoanele ca să nu filmeze nimeni". Adrian Enache a dezvăluit cum se susțineau concertele în timpul pandemie, atunci când erau interzise

In articol:

Toată România îl știe pe Adrian Enache. Îndrăgitul artist a cucerit instant inimile fanilor și se bucură de o carieră lungă în industria muzicală autohtonă. Totuși, nu sunt mulți cei care știu cum a început drumul său în muzică și ce meserie ar fi trebuit să aibă celebrul artist.

Adrian Enache a terminat două facultăți, însă muzica a rămas cea mai mare iubire și a spune a sa. Era aproape să devină inginer, dar vocea care ajunsese deja la inimile oamenilor l-au îndepărtat de cariera în fabrica din Roman. La Duet cu Alexandra Ungureanu Adrian Enache a mărturisit și că a cântat în timpul pandemiei, iar concertele și petrecerile țineau de luni până vineri.

Îndrăgitul artist i-a mărturisit Alexandrei Ungureanu că dorința de distracție ca la români mai rar poți să întâlnești așa că în momentul în care s-a pus problema "fructului interzis", dorința de concerte a publicului a fost și mai mare.

Adrian Enache primește complimente de la bărbați

Artistul i-a mărturisit Alexandrei Ungureanu că primește numeroase, chiar de la bărbați, însă a ținut să precizeze că este vorba de bărbați cărora le plac femeile.

Cântărețul recunoaște că se bucură atunci când este complimentat și chiar a mărturisit că nu se numără printre vedetele care refuză să îi aprecieze pe cei din jur. Din contră, el spune că dacă vede ceva ce îi place face la rândul său complimente.

"În ultimul timp primesc foarte multe complimente de la bărbați, cărora le plac femeile. Și eu, când văd un timp care arată bine și vorbește frumos și are o viziune asupra unui lucru care mie îmi place, eu îi spun în față.

Îi spun omului că îmi place, dar trebuie să recunoaștem valorile de lângă noi. Asta nu mai fac oamenii din ziua de astăzi. Cineva parcă vrea să ne transforme în roboți", a mărturisit Adrian Enache, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Adrian Enache [Sursa foto: Captură YouTube]

Adrian Enache, totul despre concertele pe ascuns din pandemie

Adrian Enache este un bărbat și un artist asumat. Celebrul cântăreț a mărturisit că a cântat pentru români în vremea pandemiei și a relatat pe scurt cum se întâmplat toate aceste petreceri, ce aveau loc în cursul săptămânii în special.

Artistul a dezvăluit că dorință de distracție cum au românii mai rar întâlnești, iar atunci s-a văzut cel mai bine acest lucru.

"În pandemie am văzut că poți să îi iei românului orice, dar sete de distracție nu o să o iei niciodată. Eu, vă jur, am avut cele mai multe concerte în timpul pandemiei.(...) A trecut.. acum ce?! Se luau telefoanele mobile ca să nu filmeze nimeni și am cântat luni, marți, miercuri joi, prietenii mei făceau glume pe seama mea.

Oamenii nu puteau să trăiască fără distracție. Când ți se spune să nu faci atunci e fructul oprit și tentația e și mai mare", a dezvăluit Adrian Enache, la ThExclusive.

Adrian Enache, în platoul emisiunii Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Marele artist a mărturisit că și-ar dori să cânte alături de fiica lui Diana. În cel mai recent videoclip, Adrian Enache a avut șansa să joace alături de fiul său David, în vârstă de 17 ani, iar pentru viitor ar vrea să urce pe scenă alături de fiica lui și într-un spectacol alături de fiul său.

"Mereu spun ce fericit sunt când cânt alături de fiica mea Diana și când o să joc într-un spectacol regizat de David. Deocamdată am jucat într-un videoclip alături de David, am cântat și cânt în continuare cu fiica mea, iar la Sala Palatului a electrizat publicul", a mai dezvăluit Adrian Enache.

