Fiul lui Leo de la Strehaia, de urgență la spital! Situația e critică

Alin, Anca si Leo de la Strehaia, pe vremea in care se intelegeau

Mai exact, Alin, a ajuns la spital din cauza unor problemele de sănătate pe care Anca, mama sa, spune că le are încă din copilărie și pe care le-a tratat cu greu, cu injecții făcute ani la rândul.

In articol:

Citeste si: Leo de la Strehaia, disperat! ”Mi-e frică să nu mor, acum!”

Citeste si: Anca de la Strehaia, filmată la piscină! A refuzat să se dezbrace în costum de baie și a intrat îmbrăcată în apă! Imagini de poveste

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia a povestit ce s-a întâmplat. ”A fost panică mare, mama s-a panicat foarte rău că am ajuns la spital, și prietenii, și fanii, toată lumea la fel. Vreua să mulșțumesc tuturor care mă susțin. Am avut niște probleme cu stomacul și cu spatele, aveam dureri mari, și am decis să mă duc la spital, mi-am zis că e mai bine așa decât să stau să sufăr acasă. Am zis să merg să văd ce am, să fac niște analize... Va trebui să merg să mai îmi fac niște teste, din fericire nu am COVID”, a explicat Alin, fiul lui Leo de la Strehaia.

Citeste si: COVID-19. Alertă: Pericol pentru milioane de copii, în școli! Profesorii, cu poalele-n cap - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Alin a ramas alaturid e Anca de la Strehaia

Anca, fosta soție a lui Leo de la Strehaia, a explicat și ea ce s-a petrecut cu fiul pe care îl iubește ca pe ochii din cap. ”Eu eram foarte panicată pentru că Alin avea niște probleme încă de când era mic, a făcut foarte mult Moldamin, avea niște probleme cu gâtul și mi-era frică că a făcut probleme cu rinichii, că streptococul a ajuns acolo”, a explicat Anca de la Strehaia.

Leo de la Strehaia a fost tradat de fiul sau

Leo de la Strehaia, ”trădat” de fiul său, Alin

De curând, odată cu plecarea definitivă a Ancăi din casa lui Leo de la Strehaia, Alin a decis să rămână alături de mama sa, lucru care l-a deranjat cumplit pe ”Prințul Țiganilor”. De altfel, ca să se răzbune, Leo de la Strehaia a decis să își umilească fiul și să sugereze că nu ar fi tatăl biologic al fiului său, David. ”Nu vorbim despre nașă-ta! S-a dus... S-a dus! S-a ales praful de tot. Cu care nepoți stă? Cu David, al lui Alin? Păi ăla e nepotul ei? Nu se știe dacă e copilul lui Alin!”, a declarat Leo de la Strehaia într-o discuție cu una dintre finele sale, în discuție fiind implicat și numele lui Alin.