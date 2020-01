Vin vremuri grele pentru ”traperii de modă veche”. Noul copil minune al genului se numește Elias Flexxx, conduce mașini de sute de mii de euro, se îmbracă cu Gucci, se încalță cu Louboutin, are câteva zeci de hârtii de 500 euro lipite de mână, câțiva ani în minus și câteva kilograme în plus.

Culmea e că tot ceea ce spune Elias pe piesele lui sunt lucruri reale (mai puțin partea cu pistoalele și băiețeala). Nu există nimic pe care puștiul-minune al Internetului nu și-ar putea permite. Asta pentru că tatăl lui este multimilionar și extrem de influent: Adrian Thiess.

Cine este Adrian Thiess?

Adrian Thiess este cunoscut datorită faptului că a încercat preluarea clubului Dinamo București de la Ionuț Negoiță, însă tranzacâia a picat. În 2012, el a organizat meciul de fotbal dintre Dinamo și FC Barcelona, la care au asistat 50.000 suporteri. A fost consilierul lui Ion Iliescu, s-a ocupat de campaniile lui Sorin Oprescu și Klaus Iohannis și este mason.

Adrian Thiess are doi copii, Elias și Andreea, amândoi deveniți influenceri. Elias, de exemplu, are peste 25.000 de abonați la canalul său de Youtube pe care are 3 clipuri care însumează peste 3 milioane de vizualizări. Marea lovitură abia acum urmează: Elias pregătește o piesă și un clip cu Abi, cel supranumit ”Regele României”, nimeni altul decât puștiul care le-a declarat război lui Alex Velea și Antoniei și care rupe Internetul în două de fiecare dată când apare.