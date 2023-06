Flora Năstase a vorbit despre problemele ei de sănătate. Prima apariție după ce a fost internată: „A fost un an foarte interesant”

In articol:

Cea supranumită „Regina Blănurilor” a povestit că anul 2023 nu a fost unul tocmai bun pentru ea, aceasta fiind nevoită să se interneze în spital din cauza unor probleme de sănătate.

Vedeta a vorbit despre probleme cu care s-a confruntat

Seara trecută, Flora Năstase și- a bifat prezența la cel mai mare eveniment monden al anului, fiind și prima apariție după ce a fost internată în spital.

Flora Năstase s-a confesat reporterilor și le-a mărturisit că din luna februarie a petrecut destul de mult timp prin spitale. Mergând să își facă niște analize de rutină, Regina Blănurilor a descoperit că are probleme cu colesterolul, probleme pentru care primise tratament în urmă cu 15 ani, însă nu l-a administrat. O altă problemă pe care a descoperit-o este la coloană, pentru care urmează și o serie de tratamente care includ și gimnastică medicală.

„A fost un an foarte interesant. De la jumătatea lunii februarie, se poate spune că am stat prin spitale. Sunt bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu, în afara anumitor probleme de colesterol care, la vârsta mea, probabil că sunt inerente, dar în rest sunt bine. Am probleme de coloană, pentru care fac gimnastică medicală și, mă rog, tot ce pot să facă ca să mă ridic.”, a spus Flora Năstase.

„Sunt zile în care simt că nu o să reușesc să sfârșesc ziua”

Flora Năstase a mai mărturisit și că probleme de sănătate nu o sperie, pentru că unele sunt absolut normale la vârsta ei. În prezent se simte mai bine, urmează un tratament și îi mulțumește lui Dumnezeu că a reușit să ajungă la timp pe mâna medicilor.

Momentan, femeia încă este sub supraveghere medicală și își repetă analizele din trei în trei luni pentru a ține totul sub control.

„Eu m-am dus pentru o investigație banală, o ecografie banală și a pus traductorul pe carotide și au găsit două aceroame mari, chiar mari. Ce să fac. Sunt sub protecție medicală. Fac tratament și la trei luni îmi fac analizele.(...) Mie mi-au dat tratament pentru colesterol de acum 15 ani și nu am vrut să iau și uite că nu a fost bine. Nu trebuie să ne fie teamă de medici și trebuie să urmăm tratamentele.(...) Sunt zile în care simt că nu o să reușesc să sfârșesc ziua și totuși Dumnezeu mă ajută. Consider că motivația noastră principală este credința.”, a mai spus Flora Năstase.