Florin Cîțu, anunț îngrijorător despre mărirea pensiilor

In articol:

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a declarat pentru un post de televiziune că este „o problemă” în procedura de mărirea a pensiilor de la 1 septembrie.

, a spus Florin Cîțu.

Cu toate acestea, ministrul le-a transmis românilor că plata pensiilor va fi făcută mereu la timp.

„Ce trebuie să știe toți românii este că nu va exista nicio problemă cu plata pensiilor așa cum sunt astăzi, a salariilor, pensiilor, șomaj tehnic etc., deci ce avem în plată lunar plătim la timp, chiar luna trecută s-au făcut plăți în avans, ne-au creat câteva probleme de finanțare, dar vom plăti la timp tot ce este de plătit. Până atunci, o să vedem care este decizia politică”, a mai adăugat ministrul.

Citeste si: Câtă cruzime! Gestul Vulpiței o scoate de inimile oamenilor

Citeste si: Kim Jong-un a murit! Cine îl moștenește și ce avere colosală lasă în urmă! Câți vor mai muri pentru acești bani, acum?

Citeste si: Prima reacție a Coreei de Sud, după zvonurile că dictatorul Kim Jong-un a murit: „Este în viață și bine”

Interviu exclusiv cu Florin Cîțu, ministrul Finanțelor: Se măresc sau nu pensiile și alocațiile?

Ministrul Florin Cîțu a acordat un interviu pestru Știrile Kanal D în care a vorbit despre rectificarea bugetară pe care o va prezenta în ședința de Guvern cel târziu săptămâna viitoare.

Florin Cîțu a dat amănunte despre controversatul subiect al majorării pensiilor și alocațiilor planificate pentru toamnă, în contextul în care în ultimele zile se tot vorbește despre plafonarea acestora până la anul. Fără să spună clar acest lucru, ministrul a dat de înțeles că există posibilitatea ca măsura creșterii pensiilor și a alocațiilor să fie amânată pentru 2021.

”Legislația nu s-a modificat. Ceea ce pot eu să spun la acest moment este că există o presiune puternică pe buget și trebuie să fim foarte atenți la cheltuieli în acest an. Trebuie să reevaluăm necesarul de cheltuieli pentru tot anul. Așa cum am spus, vrem să menținem cheltuielile pentru investiții, chiar să le creștem și atunci ne uităm la alte cheltuieli care pot fi amânate. Nu este nicio decizie în acest moment, dar ne uităm la toate cheltuielile care pot fi amânate pentru 2021”, a declarat Florin Cîțu în interviul pentru Știrile Kanal D. (Citeste si: Gest emoționant al familiei Sorinei din România! Avem filmarea care-ti va aduce lacrimi in ochi! Familia Șărămăt a facut-o de ziua fetei adoptate în America VIDEO EXCLUSIV)