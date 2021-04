Florin Cîțu răspunde acuzațiilor lui Vlad Voiculescu, ministrul demis de la conducerea Ministerului Sănătății. „Eu fac reforme, nu doar declar că le fac!”

In articol:

Premierul Florin Cîțu, prezent la o conferință de presă în Cluj, răspunde acuzațiilor lui Vlad Voiculescu de vineri dimineață.

Florin Cîțu îi răspunde lui Vlad Voiculescu

Prim-ministrul Florin Cîțu susține că guvernarea este solidă, iar coaliția funcționează normal după demiterea din fruntea Ministerului Sănătății a lui Vlad Voiculescu.

„Nu comentez declaraţiile. Vă daţi seama cum ar fi să comentez declaraţiile celor din opoziţie în fiecare zi, nu aş avea timp, avem o pandemie de trecut ţara prin pandemie, lucruri importante de făcut. Opinii personale nu comentez, dar aş vrea să îi asigur pe români că guvernarea este solidă, coaliţia funcţionează".

Ăsta este mesajul important pentru români: Guvernul funcţionează bine, avem a guverna România şi, pe lângă faptul că spun eu acest lucru, se vede în cifre, se vede în creşterea economică, se vede în veniturile la buget, se vede în cheltuielile cu investiţii şi se vede în aprecierea instituţiilor internaţionale. Până la urmă încrederea în acest Guvern o vedem la investitorii astrăini, ne împrumutăm la dobânzi mai mici decât o fac alţii, ne împrumutăm bine şi estimările instituţiilor internaţionale arată că economia va creşte mult mai rapid decât ne aşteptam noi”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu: „ Eu fac reforme, nu doar spun că le fac!”

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu a declarat că nu a purtat discuții cu Florin Cîțu despre problemele din MS.

a spus Vlad Voiculescu, în această dimineață.

Premierul susține că Dan Barna este coordonatorul Ministerului Sănătății, iar în ședințele de Guvern nu a prezentat probleme. Mai mult, Florin Cîțu susține că din postura de ministru al Finanțelor a făcut reforme, nu doar a vorbit despre ele, sugerând că asta a făcut Vlad Voiculescu.

„În nicio şedinţă de guvern nu au fost prezentate situaţii precum cea pe care am spus-o mai devreme, nu au fost note de informare, de fiecare dată mă consult cu toţi miniştrii în şedinţe de Guvern şi au fost miniştri care au adus note de informare cu situaţii dificile, unii în confidenţial, alte la public. De fiecare dată ne-am consultat cu toţi miniştri când au prezentat o problemă în şedinţa de Guvern.

Ceea ce am promis, reformă, vom face. Am fost cel care a început şi a prezentat public ce reforme vrem să facem, am spus despre legea pensiilor, legea salarizării(...) vă aduc aminte că până astăzi, nu a venit niciun plan de reformă a companiilor de stat de la niciun ministru şi am spus că foarte bine, vom face acest lucru prin buget şi am impus acest lucru prin buget. Eu nu mă dau în spate de la reformă, voi face reforma în continuare. Dar eu nu doar declar că o fac”, a declarat Florin Cîțu.