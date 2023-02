Florin Dumitrescu, declarație emoționantă de dragoste pentru soția sa, cu ocazia zilei de Valentine’s Day: „Cucerim lumea dacă nu îmi dai drumul la mână”

In articol:

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți chefi de la noi din țară. Celebrul bucătar se poate declara o persoană împlinită, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal.

Florin Dumitrescu, mesaj de dragoste pentru soția sa

Florin Dumitrescu se bucură de o carieră de succes, fiind unul dintre cei mai urmăriți chefi, dar și de o familie minunată, pe care a construit-o alături de soția sa, Cristina. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 12 ani și au 2 fetițe, pe Ava Elisabeta, născută în anul 2013 și Mia Victoria, născută în anul 2015.

Deși anii trec, dragostea dintre celebrul chef și soția sa este una tot mai puternică, iar asta o dovedesc și prin declarațiile de dragoste din mediul online. Florin Dumitrescu nu ezită să îi mărturisească dragostea femeii care l-a făcut tată de două ori în văzul tuturor.

Astfel, Florin Dumitrescu i-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste Cristinei, cu ocazia zile îndrăgostiților.

"Ai adus lumină pe strada mea, care ulterior a devenit a noastră. Încă un pic și cucerim lumea dacă nu îmi dai drumul de mână. Avem tot deja, le avem pe ele, visăm doar la bine și ne ferim de rele, tot ce ne lipsește defapt nu avem nevoie. Sunt al t ă u pana c â nd moartea ne va despar ț i ș i dincolo de ea, ne vom reuni. Te iubesc, fie ca e vorba de o zi sau ve ș nicie, dac ă asa ne-a fost scris atunci asa sa fie! Cu fericire îț i transmit sa ai parte de bucurie, nu doar azi, c ă azi e greu, ci î n fiecare zi!", a fost mesajul lui Chef Florin Dumitrescu pe pagina sa de Facebook.

Florin Dumitrescu își surprinde soția de fiecare dată cu mesaje de dragoste

Oricare ar fi ocazia, Florin Dumitrescu are vorbele la el. Anul trecut, în luna iunie, celebrul chef și soția sa au împlinit 8 ani de căsnicie, astfel că acea zi importantă nu a putut fi trecută cu vederea. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant de iubire soției sale în mediul online.

Citește și: Cine este Cătălin Scărlătescu? Biografie: vârstă, înălțime, afaceri, studii. Află totul despre celebrul chef bucătar

„ Una dintre cele 3 cele mai fericite zile din viata mea. Pe 7 iunie 2014 am dansat la nunta noastră, pe All of Me, am avut o nunta zic eu perfecta, muzica bună, prieteni și familia aproape. Nu o să uit niciodată când am văzut-o în rochia de mireasă în ușa bisericii, m-a impresionat frumusețea ei, eleganta și strălucirea. Ce e mișto, e ca sentimentul nu a dispărut deloc, iar cine zice că dragostea durează doar 3 ani, nu ne cunoaște pe noi doi. Așa că, draga mea, te mai măriți o dată cu mine?.'', a scris la acea vreme, Florin Dumitrescu, pe rețelele de socializare.

