Florin Pastramă își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Brigitte i-a făcut soțului său o surpriză de neuitat

Este o zi cu totul specială pentru Brigitte și soțul ei, Florin Pastramă. Cei doi sărbătoresc împreună împlinirea a 44 de ani a bărbatului nu oriunde, ci în Dubai, cu tort și șampanie.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a surprins momentele emoționante în care Florin Pastramă a deschis sticla de șampanie, în timp ce ea îi cânta „La mulți ani”. Cei doi soți au făcut o schimbare foarte importantă în viața lor, după ce au hotărât să se mute definitiv în Dubai, motiv pentru care această zi specială i-a găsit departe de locuința din România, pe care nu o vor mai vizita atât de des de acum.

Brigitte, urare specială pentru soțul său

Brigitte Pastramă îi este alături soțului său în aceste momente speciale. Nu a putut uita de ziua de naștere unuia dintre cei mai importanți oameni din viața sa, motiv pentru care s-a pregătit temeinic pentru a sărbători acest moment. Brigitte nu a uitat de tort, șampanie, dar nici de confetti.

„La mulți ani, Florin!”, este

mesajul Brigittei Pastramă pentru soțul ei, Florin.

Brigitte a făcut imposibilul pentru a-și cumpăr casă în Dubai

În urmă cu doar câteva zile, Brigitte și-a văzut visul îndeplinit, după ce a reușit să-și cumpere o locuință în Dubai. Soția lui Florin Pastramă a făcut mai multe sacrificii pentru a se putea muta definitiv din România, respectiv să-și vândă mașina și un apartament.

Brigitte își dorește ca în luna septembrie să se mute alături de fiica ei în Dubai, acolo unde va urma și studiile în anii care vor urma.

„Sper ca Florin să se acomodeze aici și îmi doresc din Septembrie să mă mut împreună cu fata mea, care va studia aici. O să-i caut o școală aici, cu ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi am avut hand-over-ul, adică asta înseamnă prima inspecție, și cu ajutorul lui Dumnezeu, până la sfârșitul lunii, poate ne vom muta în casa noastră.

Eu le-am făcut singură (n.r. actele pentru Dubai). Eu, da, le-am făcut singură. Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici. Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la 3 săptămâni au mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor.”, a declarat Brigitte Pastramă.