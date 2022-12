Brigitte Pastramă a cheltuit o avere pe decorațiunile de Crăciun: „Am dat peste 10.000 de lire”. Iată cum arată acum locuința vedetei

In articol:

Toată lumea știe că Brigitte Pastramă are o situație materială foarte bună, iar bruneta nu se sfiește să arate acest lucru cu fiecare ocazie.

După ce a făcut mai multe investiții substanțiale în ultimele luni, vedeta a decis că nu o să se oprească aici.

Astfel, având în vedere că și-a cumpărat o casă în Dubai, bruneta a hotărât să se ocupe și de decorarea ei.

Casa Brigittei Pastramă, desprinsă din filmele de Crăciun după ce vedeta a investit o sumă fabuloasă în decorațiuni

Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru Brigitte, care adoră tot ceea ce ține de această minunată perioadă a anului.

Astfel, bruneta a vrut să aducă spiritul sărbătorilor de iarnă și în casa ei. Prin urmare, aceasta nu s-a dat înapoi de la nimic și nu s-a uitat la bani.

Vedeta a scos peste 10 mii de lire din buzunar pentru ornamentele în mărime naturală care i-au fost aduse în casă. Printre acestea se numără reni, un scaun identic cu cel folosit de Moș Crăciun, dar și un urs polar în mărime naturală.

„Mi-a luat o zi jumătate, m-au ajutat și băieții mei cu bormașina, cu scara. Dar da, este în totalitate gustul meu. Avem aici patru brazi. Am dat peste 10.000 de lire pe toate accesoriile astea, sunt din fibră de carbon și le-am luat din Anglia. Mă gândeam că am dat atâția bani. Numai ursul acesta a fost 1.600 sau 1.700 de lire, renul cam 1.700 de lire, e vorba de dimensiune. Este și un Moș Crăciun și o săniuță. Mie îmi place, în fiecare an, acasă să adun globulețe diferite, fiecare îmi aduce aminte de ceva, de un anumit moment. Aici, fiecare brăduț și accesoriu îmi aduce aminte de un an special pe care l-am trăit în locul acesta”, a declarat Brigitte Pastramă, la un post de televiziune.

