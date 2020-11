Florin Pastramă, probleme mari de sănătate din cauza unui doctor! Brigitte a răbufnit „Are osul facial mancat de infectie”

Brigitte și soțul ei, Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte și Florin Pastramă formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au împăcat recent și petrec din nou foarte mult timp împreună. Afaceristul face tot posibilul să o recucerească pe soția lui, căreia îi face cadouri scumpe în ultima perioadă. Soțul brunetei a făcut și el sacrificii pentru a arăta bine alături de soția lui. Florin Pastramă a avut probleme grave din cauza danturii sale, motiv pentru care a apelat la un specialist.

În loc să își rezolve problema, doctorul la care afaceristul a apelat i-a făcut mai mult rău decât bine. Brigitte Pastramă a povestit pe pagina sa de Facebook despre schimbările prin care soțul ei a trecut și cum și-a rezolvat problema cu dinții.

„Timp de 5 luni am cautat la mai multe clinici tratament, dar nimeni nu a reusit sa ii dea sotului meu garantia ca poate repara 7 canale de nerv necrozate si os facial mancat de infectie, radacini deplasate si cu o lucrare in placa. In urma cu doi ani, Florin a avut dinti sanatosi, dar un asa zis doctor din Bucuresti (nu merita sa i dau numele ci sper doar sa stearga pozele cu Florin, deoarece nu l recomandam nimanui!) i a stricat toata dantura, lasandu l cu multe nopti de insomni, datorita durerilor de dinti”, a scris Brigitte Pastramă, pe pagina sa de Facebook.

Transformarea lui Florin Pastramă, după ce și-a rezolvat problema cu dinții [Sursa foto: Instagram]

Brigitte și Florin Pastramă s-au împăcat: „Te iert pentru toate minciunelele”

Brigitte și Florin Pastramă mai dau o șansă poveștii lor de iubire. El încearcă din răsputeri să își impresioneze soția, căreia îi face cadouri scumpe și a surprins-o cu o vacanță în Turcia.

„Soțul meu a început să îmi facă surprize. Cum ar fi acest weekend.. Cum să nu-l iert, când își dă așa rău silința? Gata, m-ai convins! Hai că te iert pentru toate minciunelele din trecut!", a scris Brigitte pe Instagram.