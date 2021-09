Florin Ristei s-a îmbolnăvit de COVID-19! În ce stare se află artistul: „Am agățat un pic de COVID, sunt...”

In articol:

Florin Ristei este unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală autohtonă, iar de ceva timp a început să cocheteze și cu rolul de prezentator TV, fiind o apariție fresh pe micul ecran. A reușit să le căștige inimile oamenilor atât din postura de cântăreț, precum și din cea de prezentator, iar acum telespectatorii de-abia așteaptă să deschidă televizoarele și să-l vadă în fiecare dimineață.

Doar că, de câteva zile, Florin Ristei a dispărut pur și simplu din emisiunea de matinal, iar fanii, speriați, și-au pus foarte multe întrebări.

Pe rețelele de socializare, internauții i-au dat o avalanșă de mesaje private artistului, care a decis în cele din urmă să-și liniștească fanii și să le povestească cu lux de amănunte ce se întâmplă de fapt.

Florin Ristei a lipsit motivat de la emisiunea pe care o prezintă. Artistul este infectat cu coronavirus

În urmă cu câteva ore, Florin Ristei le-a dezvăluit internauților motivul pentru care nu a mai dat pe la emisiunea de matinal unde este prezentator. Fanii s-au temut că acesta fie și-a dat demisia, fie a fost dat afară, dar adevărul este altul. Se pare că artistul s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar protrivit legislației trebuie să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile, până când se va vindeca complet.

Cât despre starea de sănătate, se pare că vedeta a dezvoltat o formă destul de ușoară de COVID-19, căci se simte destul de bine, iar de săptămâna viitoare se va întoarce la muncă.

„Că tot erați curioși de ce nu am mai apărut la ”Neața cu Răzvan și Dani”, de ce nu am mai apărut, dacă m-au dat afară…Sunt bine, mă întorc săptămâna viitoare. Am agățat un pic de COVID de câteva zile, de vreo nouă. Sunt bine” , a declarat Florin Ristei pe rețelele de socializare,