Florin Salam a lipsit de la pomana fostei soții! Cumnatul acestuia face dezvăluiri incredibile: „Noi nu avem nicio legătură cu el”

Ștefania Stoian sau așa cum o alintau apropiații, Fănica, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă pe 12 aprilie 2009. Aceasta se infectase cu virusul hepatitei C și fusese diagnosticată cu ciroză. A murit după ce a intrat într-un blocaj renal, după care într-o criză de septicemie.

Deși a intrat de urgență în sala de operație, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cadrele medicale de la Spitalul Floreasca din Capitală, unde se încercase intervenția chirurgicală, i-au declarat decesul.

Pe 11 septembrie, anul acesta, fosta soție a lui Florin Salam ar fi împlinit 39 de ani. Astăzi, însă, în locul unei petreceri, membrii familiei au organizat o pomană pentru sufletul ei. Toții cunoscuții au participat, mai puțin manelistul. Cumnatul lui Florin Salam spune că nu este nimic ieșit din comun ca acesta să lipsească, căci nici anul trecut nu a fost prezent la pomana Fănicăi. De asemenea, se pare că artistul nu mai ține legătura cu familia fostei sale soții.

„Noi nu avem nicio legătură cu Florin Salam. El are familia lui, are nevasta lui, are copiii lui, și-a refăcut familia lui. Era normal să-și refacă o familie, cu toate că a stat destul, 7-8 ani, și a suferit după sora mea.(...) Cu el chiar nu avem nicio legătură, absolut deloc. Nici măcar nu ne vedem la un an, așa să zicem ”La muți ani” sau ”Salut”.

Nu a fost nici anul trecut. Nici nu aveam nevoie să fie el. Dacă vrea să își facă o pomană în numele nevestei lui, putea să își facă el separat”, a declarat Florin Albu, cumnatul lui Florin Salam, la un post de televiziune.

Florin Salam, amintiri dureroase despre pierderea primei soții

Vestea că mama copiilor săi nu mai este l-a devastat pe manelist, care pentru o perioadă a simțit nevoia să se izoleze și să-și plângă durerea în liniște.

A urmat apoi momentul să le spună copiilor săi adevărul despre ce s-a întâmplat cu mama lor, fiind unul dintre cele mai grele lucruri pe care acesta le-a făcut vreodată.

„Iubirea îmi dă și viață, dar mi-o și ea. Eu de aia sufăr mult... Prima dată a fost atunci când am pierdut-o pe mama copiilor mei, pe Fănica. Atunci... nu știu dacă pot să descriu... mai ales când am auzit. Am crezut că am dispărut și eu. Mă uitam pe un geam, vedeam situația și nu îmi venea să cred. Nu știam cum să prezint eu. Durerea era cum era.

Nu știam ce să fac eu mă gândeam. Nici nu știam ce să hotărăsc, cum să fac. Am înnebunit. Am stat vreo lună și ceva închis într-o cameră.

I-am mințit pe copii că mama lor este plecată în străinătate, să cumpere o mobilă. Iar atunci au vrut să cheme un psiholog ca să îi pregătească, dar nu am vrut. A trebuit să mă întăresc eu ca să pot să dezbat subiectul. Aș fi dat și la Fănica, și la Tata și la Nelu. La toți aș fi dat tot. Aș fi dormit în canale cu toți copiii mei, ne înveleam cu cartoane. Dădeam tot să-i am”, a declarat manelistul în urmă cu câteva luni.