Florin Salam anunță nunta cu Roxana Dobre! ”Va fi în străinătate! De acolo nu mă mai întorc în țară”



Florin Salam a anunțat că nunta cu Roxana Dobre nu va avea loc în România ci într-o locație din străinătate pe care o vor cunoaște doar cei care vor fi invitați la eveniment.

Florin Salam, despre nunta cu Fănica: ”Am plecat direct la o cântare”

Invitat la un podcast realizat de artistul Damian Drăghici, Florin Salam a mărturisit că regretă că nu a avut o lună de miere după prima nuntă, cea cu Fănica. El a povestit că nunta lui a avut loc între două concerte iar în această perioadă nu a dormit nici o secundă pentru că nu a avut când.

Florin Salam și Roxana Dobre vor și lună de miere

”Ani de zile, n-am dormit nici o noapte. Îmi aduc aminte, când am făcut nunta prima dată... eu am plecat de la o petrecere din București, direct în Turcia, acolo unde am făcut eu nunta. Am terminat nunta și am venit înapoi la Giurgiu, la o altă nuntă, unde aveam de cântat. Eu n-am avut lună de miere, știam eu ce însemană asta? În viața mea n-am știut ce înseamnă lună de miere, acum aud și eu pe la alții...” , a povestit Florin Salam la podcastul lui Damian Drăghici.

”Nunta cu Roxana o fac tot în străinătate”

Salam a explicat că are în plan să facă și a doua nuntă, cu Roxana Dobre, cea cu care are trei copii. El a spus că evenimentul va avea loc tot peste hotare, însă de acolo nu va mai veni în țară pentru un concert ci va rămâne alături de aleasa lui pentru se bucura de luna de miere.

”A fost chin... Nu neapărat că trebuia să mai vin să mai fac bani, o mie, două sau șapte mii... Că aveam bani de la nunta mea. Dar nu aveam încotro, nu puteam să spun oamenilor nu.

Și am zis acum, că tot vorbesc, dacă e să mă ajute Dumnezeu... Trebuie să mai fac... Sunt cu Roxana, cu care am trei copii. Dacă de data asta îmi fac o nuntă, că tot în străinătate o să fac... de acolo nu mai plec a doua zi la cântare”, a mai spus Florin Salam.

Florin Salam, alături de iubita și fiica lui

Și Roxana Dobre a lăsat să se înțeleagă că momentul în care va avea loc marele eveniment va fi ales în așa fel încât Florin Salam să poată rămâne alătăuri de ea. ”Îmi doresc să fie într-un moment al nostru, să fie o perioadă mai liniștită, să avem timp să stăm cât mai mult împreună”, a dezvăluit Roxana Dobre într-un interviu.