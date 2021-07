Florin Salam, atac fără precedent la adresa lui Dani Mocanu și a lui Tzancă Uraganul! ”Vă bat când vreți voi, sunt șeful vostru”! E scandalul momentului în lumea manelelor

Florin Salam a răbufnit la adresa colegilor lui 23:56, iul 21, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Florin Salam a lansat un atac extrem de dur la adresa lăutarilor care postează imagini pe conturile de socializare în care își arată bogăția sau teancurile de bani. Regele manelelor s-a enervat cumplit și pe fondul unei stări euforice, a intrat într-un live și i-a făcut praf pe aceștia.

Florin Salam: ”Copiii voștri să nu fie nesimițiți ca voi”

”Vă salută al vostru șef la lăutari. Nu la șmecheri, nu la ăștia care ne-au crescut copiii, nu... Sunt prea simțit să vorbesc de cineva... Dar la ăștia de vă postați bani, vă dați voi așa, am și eu o vorbă pentru voi să vă intre bine în cap. M-am jurat pe voi, care v-am crescut... mi-e milă de voi... mă jur cu foc. Vă arăt 50 de lei... Dacă faceți în 50 de vieți cu copiii voștri și cu nepoții voștri cât fac eu în 3 zile... Vă pup!... Stați cuminți cu banii ăia, că nu aveți nici talent, falsați. Dacă nu vă spun eu, cine să vă spună? Vă pup! Vă și bat când vreți voi. Sper că măcar copiii voștri să nu fie nesimțiți ca voi”, a explicat Florin Salam într-un live pe un cont de socializare.

Fanii cântărețului s-au grăbit să arate cu degetul către cei la care ar face referire Florin Salam. Principalii vizați ar fi, se pare, Dani Mocanu și Tzancă Uraganul (deși cel din urmă este într-o relație bună cu Salam).

Cei doi obișnuiesc să apară în ipostaze opulente, cu teancuri de bani sau mașini scumpe.

Violența mesajului transmis de Florin Salam i-au făcut însă pe mulți să reacționeze dur la adresa cântărețului și chiar să-l înjure pe acesta în comentarii. Din această cauză, Salam a mai făcut un live, câteva zile mai târziu, în care a explicat mai bine ce a vrut să spună.

”E frumos să ne postăm cu teancuri de bani și să jignim lumea?”

”Voi v-ați supărat că am spus eu de ăștia care se postează cu bani? Că nu-i frumos? Oare am zis ceva greșit? Așa e frumos, să ne postăm cu bani, să ne lăudăm? Când sunt atâția oameni amărâți, necăjiți? Stăm noi cu teancuri de bani și jignim și lumea, pe deasupra? Eu zic că n-am greșit ce am zis, dar când mă voi îmbăta din nou, o să zic ce trebuie și ăstora care s-au supărat. Le zic eu altfel... Cui postați voi, cine să vadă banii? Să posteze miliardarii ăia bani nu noi ăștia, mici... Câtă lume a intrat acolo și a înjurat... Mă așteptam să apreciați că am spus vorba aia”, a spus Florin Salam într-un live pe un cont de socializare.