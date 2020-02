Florin Salam, din nou bunic! Testul de sarcină a confirmat

Vești bune în familia lui Florin Salam care se mărește de la o zi la alta. După ce Betty a adus pe lume un băiețel și l-a transformat oficial pe manelist, într-un tânăr bunic, iată că se pregătește să vină pe lume și cel de-al doilea nepot.

De data aceasta, din partea băiatului!

Într-o postare pe Instagram, Dani, al doilea lui copil din căsnicia cu Fănica, a postat o fotografie cu un test de sarcină...pozitiv!

Deși are doar 17 ani, Dani avea deja o iubită cu care se înțelegea de minune, iar acum se pare că vor mai face încă un pas în relația lor.

Deși este încă minor, acest lucru nu este un fapt neobișnuit în familia lui Florin Salam. Betty a rămas și ea însărcinată înainte să devină majoră.

Baiatul lui Florin Salam condamnat sa tina regim pe viata

Dupa sapte ani in care a trait cu gandul la fiul sau, Danny, si cautand solutii si tratamente pentru vindecarea sa, Florin Salam a rasuflat usurat, in 2015, cand medicii l-au instiintat ca fiul lui este sanatos. (Vezi aici poze inedite cu fetita lui Florin Salam) Danny mostenise o afectiune hepatica severa de mama sa Fanica si de cand se stia a tinuse un regim alimentar strict si luase tratament medicamentos foarte scump. Banii nu ar fi fost o problema pentru manelistul Florin Salam, insa, teama, teama ca fiul lui ar putea sa pateasca ceva il paraliza si il macina incontinuu. Nebunia incepuse in 2009, la doar cateva luni dupa tragedia disparitiei Fanicai, cand Danny Salam, fiul lui Salam si al primei sale sotii, a fost diagnosticat cu acceasi boala de care suferise si mama lui.

Practic, investigatiile medicale amanuntite au confirmat prezenta virusului hepatitei in corpul plapand si micut al baietelului, care a fost imediat trecut pe tratament cu interferon si regim alimentar si viata foarte stric. Danny nu avea voie sa faca efort, nu avea voie sa oboseasca si trebuia sa tina dieta alimentara. Pe scurt, Danny Salam trebuia sa fie hranit cat mai natural cu putinta pentru ca interferonul, tratamentul pe care il urma, sa isi faca efectul si ficatul sau sa se regenereze.