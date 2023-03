Florin Salam, gest impresionant pentru Roxana Dobre. Cum și-a surprins manelistul soția: „Cea mai frumoasă femeie din România”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți interpreți de muzică de petrecere din țara noastră. Manelistul se poate numi un bărbat împlinit, întrucât se bucură de o carieră de succes, piesele sale ajungând în top și fiind ascultate de generații întregi.

Vedeta se mândrește cu o familie minunată, toți cei 5 copii ai săi călcându-i pe urme în industria muzicală.

Florin Salam trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Roxana Dobre, cu care și-a unit destinele în anul 2021. Cântărețul o răsfață și îi oferă toată atenția de care aceasta are nevoie. De curând, manelistul și-a surprins partenera cu un cadou romantic. Iată despre ce este vorba!

Florin Salam, gest romantic pentru Roxana Dobre

Florin Salam este foarte atent cu soția sa și de fiecare dată o surprinde cu cele mai romantice și frumoase cadouri. De această dată, Roxana Dobre a fost impresionată de gestul pe care i l-a făcut soțul ei.

Soția lui Florin Salam era la masă cu o prietenă în momentul în care a fost surprinsă de cântăreț cu un buchet imens de trandafiri și o șampanie cu artificii.

Manelistul a scos din buzunar o suma considerabilă pentru lăutari și și-a sărutat partenera de viață. Nici dedicațiile nu au ezitat să apară, din partea formației:

''Pentru Roxana. Pentru cea mai frumoasă femeie din România'', au fost dedicațiile pentru Roxana Dobre, din partea lui Florin Salam.

Florin Salam a răbufnit, după ce i-au fost jigniți copiii

Florin Salam este un familist convins și își apără familia orice s-ar întâmpla. Manelistul nu pune la suflet răutățile din mediul online, însă de această dată nu s-a putut abține, întrucât a primit mai multe comentarii jignitoare la adresa copiilor săi.

„ Și ce dacă a zis? Păi, ăștia sunt urâți? Dacă și eu am copii urâți, înseamnă că sunteți chiori! Puteți să spuneți ce vreți voi, dar să spuneți că am copii urâți… Eu am cei mai frumoși copii. N-ați văzut-o pe Betty, Dani, Rania, Măriuța, Dani cel mic, să nu mai zic de Roxana mea. Eu sunt mai zăpăcit, dar când e vorba de familie, eu am cea mai frumoasă familie.

Știți și voi treaba asta. De ce să mă supăr? Dacă și de mine spuneți că am copii urâți”, a spus Florin Salam, în cadrul unui live pe pagina sa de TikTok.

