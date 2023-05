Florin Salam, recunoscut chiar și peste hotare! Ce a spus un artist internațional despre manelistul român, chiar într-un live pe internet

In articol:

Florin Salam se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, manelistul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, intrând în sufletele românilor prin prisma talentului său, dar și a carismei lui.

Ei bine, se pare că ”Regele”, așa cum este supranumit Florin Salam, nu este cunoscut doar în România, ci și peste hotare, căci recent, un mare rapper american, Lil Manzi, a vorbit despre manelistul român pe pagina personală de TikTok, într-un live.

În timp ce se afla în România, la un restaurant, mâncând un tradițional românesc cunoscut, respectiv mici, rapper-ul american a amintit de Florin Salam.

„Mă simt ca Florin Salam acum. Acum sunt un român adevărat.”, a spus artistul american, în timpul live-ului de pe TikTok.

Cum a explicat Florin Salam ce s-a întâmplat la nunta din Craiova

În urmă cu câteva săptămâni, Florin Salam a explicat cu exactitate ce s-a întâmplat la nunta din Craiova, acolo unde a fost alungat din cauza vocii răgușite și acuzat că a consumat substanțe interzise.

Sincer din fire, manelistul a oferit o serie de explicații despre acest subiect, mărturisind că este convins că i s-a pus ceva în paharul de băutură.

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte.(...) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul.

(...) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine.”, a transmis Florin Salam pe pagina sa de Facebook.

Florin Salam [Sursa foto: Captură Video]