Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme de sănătate. La ce a fost nevoit să renunțe artistul? ,,Iau foarte multe pastile”

Florin Zamfirescu este un nume mare în lumea actoriei. Acesta a debutat la vârsta de 17 ani, după ce a participat la o emisiune concurs televizată, unde a interpretat cu succes una dintre poeziile poetului Vasile Alecsandri.

De-a lungul carierei sale, actorul a interpretat o mulțime de personaje care au ajuns să fie îndrăgite de public.

Florin Zamfirescu are probleme de sănătate

În urmă cu 10 ani, îndrăgitul actor Florin Zamfirescu a suferit un infarct care l-a marcat foarte mult. După acest episod, se pare că problemele de sănătate nu l-au ocolit pe actor, iar acum acesta se confruntă cu noi obstacole. Vedeta a declarat că ia foarte multe pastile, deoarece are diabet, colesterol și probleme cu inima.

„Iau foarte multe pastile date de doctoriță, eu nici nu știu ce am, ea mi le dă. Am colesterol, probleme cu inima, diabet. Am de toate, dar mă mențin”, a mărturisit actorul.

Pentru a-și menține sănătatea, actorul a fost nevoit să renunțe la anumite obiceiuri pe care le avea încă din tinerețe.

Astfel, la vârsta de 70 de ani, acesta s-a pensionat și a renunțat la țigări și alcool. Dacă în urmă cu cinci ani, actorului nu îi erau de ajuns două pachete de țigări, acum acesta nici nu mai vrea să audă de ele. În ceea ce privește alcoolul, artistul nu a fost niciodată beat la locul de muncă, deoarece singurul moment în care își permitea să se relaxeze cu câte o bere era în incinta locuinței sale.

„ Nu-mi mai e dor de nimic, pentru că m-am retras. Am grijă de sănătatea mea. Nu mai fumez de vreo cinci ani, fumam câte două pachete pe zi. Cu alcoolul nu m-a văzut nimeni amețit, dar acasă, seara, mai beam trei beri sau mai beam țuică, acum, nu. Poate doar un păhărel”, a mai declarat Florin Zamfirescu, potrivit Impact.

Florin Zamfirescu îndrăgostit în tinerețe de Corina Chiriac

Florin Zamfirescu și artista Corina Chiriac au o relație de prietenie de foarte mulți ani. Însă, nu mereu între cei doi a fost așa. Actorul a mărturisit că în tinerețe a fost îndrăgostit de celebra interpretă de muzică ușoară și i-a făcut chiar și o propunere.

„Acum vreo 20 de ani, am făcut o petrecere de ziua mea și bineînțeles că am chemat-o și pe Corina. Eu mereu îi spun că am fost îndrăgostit de ea și ea tratează cu umor lucrurile acestea. Am ieșit afară, era cald și aveam o grădină, era seară, plouase cu o zi înainte. Și eu zic, Corina, cât am stat eu după tine toată tinerețea mea? Nu vrei să mergem aici în grădină să ne dăm pe brazdă? La care ea zice: Nu pot pentru că am pantofi cu toc”, a povestit actorul, conform antenastars.ro.