Fosta soție a iubitului lui Carmen de la Sălciua are un nou iubit! Bărbatul a aflat de la tv că s-a despărțit de Marian Corcheș: „Există și viață după divorț”

Carmen de la Sălciua nu a are de ce să-și mai facă griji în privința fostei soții a iubitului ei. Bianca Corcheș s-a resemnat, după divorțul furtunos și și-a găsit alinarea în brațele altui bărbat.

După ce a anuțat public că a fost tradată de barbatul căreia i-a jurat iubire veșnică, fosta soție a lui Marian Corcheș și-a acceptat înfrângerea și i-a acordat fostului ei soț divorțul mult dorit. Deși despărțirea a lăsat urme adânci în sufletul ei, Bianca Corcheș a găsit puterea de a merge mai departe mai departe și să-și refacă viața lângă un alt bărbat. La numai câteva săptămâni de la divort, BIanca Corcheș afimă că iubește din nou și este mai liniștită ca niciodată.

Bianca Corcheș l-a dat uitării pe fostul soț: "Există și viață după divorț!"

Bianca Corcheș l-a dat uitării pe fostul soț și a decis să-și vindece răinile lângă un alt bărbat. Aceasta pare să fi trecut peste mariajul eșuat și și-a mai acordat încă o șansă de a fi fericită. În cadrul unei emisuni TV, fosta soție a lui Marian Corcheș a făcut o serie de dezvăluiri despre noul său partener.

Aceasta a dezvăluit că îl cunoaște de foarte mulți ani, iar până acum între ei a existat doar o prietenie. Cu toate acestea, momentele petrecute împreună, de-a lungul anilor, i-a unit, iar în momentul de față se consideră îndrăgostiți.

Bianca Corcheș afirmă că, între ea și noul ei partener există sentimente puternice, iar în momentul de față consideră că au o relație serioasă. Totuși, aceasta suține că este mult prea devreme pentru a se gândi la o căsătorie, dar chiar și așa este fericită lângă acest bărbat.

''Există și viață după divorț. Este special, noi de cunoaștem de câțiva ani, ne știm. Eram prietenim mergeam la discotecă împreună, pe atunci eu aveam altă relație, el avea altă relație. M-a contactat înainte de Sărbători. Am zis să-mi dau o șansă eu și să-i dau o șansă lui. Este o relație serioasă din moment ce mă afișez cu un om. Este devreme să vorbim despre căsătorie, cred în a fi fericită'', a declarat Bianca Corcheș, în cadrul unei emisuni TV.

Bianca Corcheș, dezvăluiri despre divorț: "A trădat și s-a terminat! "

La scurt timp de la finalizarea divorțului, Bianca Corcheș a simțit să-și exprime punctul de vedere, față de ceea ce s-a întâmplat. Aceasta a dezvăluit că despărțirea a fost produsă de trădarea partenerului ei de viață. Mai mult, aceasta a afirmat că Marian Corcheș și-a recunoscut greșelile, iar asta a făcut totul mai ușor.

În ceea ce privește partajul, Marian Corcheș nu a fost de acord cu pretențiile financiare ale fostei lui soții, dar Bianca este hotărâtă să meargă până în pânzele albe, pentru ceea ce își dorește.

„El și-a asumat vina, greșelile. Adică faptul că a trădat și s-a terminat. S-a terminat pentru că el a zis că acceptă că a greșit, a fost asumat, a fost de acord cu acțiunea noastră! Nu am cerut 100.000 de euro, am zis că partajul acolo e.Ultima oară când am vorbit mi-a spus că nu este de acord cu nimic, dar dacă îmi vreau drepturile, să merg în instanță și să-mi cer drepturile. Pe cale amiabilă nu a fost de acord cu nimic. Acum așteptăm decizia. Bine, o să mai dureze puțin până vine decizia, dar în teorie suntem gata, am divorțat" , a dezvăluit Bianca Corcheș, în cadrul altei emisuni TV.

