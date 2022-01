Fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă regretă acum despărțirea?! Mesajul postat de Alexandra: „Durerea zilei de azi”

In articol:

Șapte ani cu bune și cu rele, atât au împărțit Sebastian Chitoșcă și Alexandra până când s-au despărțit. Totul s-a întâmplat anul trecut, pe când acesta se întorsese din Republica Dominicană, unde a petrecut mai bine de jumătate de an în junglă, departe de partenera lui de viață.

S-a întors acasă cu planuri mari de viitor, cuplul anunțând că vrea să-și extindă familia și să aibă un copil.

Lucrurile nu au stat așa, din păcate! Fostul fotbalist de la FCSB a fost luat total prin surprindere de intențiile soției sale, care a făcut tot posibilul să-l țină la distanță. Ajutată de alți membrii ai familiei ei, tânăra a cerut chiar și un ordin de protecție pe numele lui Sebastian Chitoșcă. În cele din urmă, fostul sportiv s-a stabilit în România și a rupt legătura cu fosta lui parteneră de viață.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Pe rețelele de socializare, Alexandra și-a schimbat numele de familie și postează aproape zilnic. În urmă cu câteva ore, ea a publicat o imagine împreună cu o descriere, iar internauții imediat au suspectat că poate fi, de fapt, un mesaj pentru fostul ei soț.

Citeste si: Catinca Roman, dezvăluiri despre operațiile estetice ale Loredanei Groza: „Fiecare are dreptul să spună ce dorește”- bzi.ro

„Durerea zilei de azi este puterea zilei de mâine. Fii răbdător!”, este mesajul transmis de Alexandra, fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă, pe rețelele de socializare.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă: „S-a asigurat că nu o să mai dea ochii cu mine niciodată”

Fostul sportiv a fost surprins total de demersurile făcute de cea alături de care a fost șapte ani de zile. Alexandra a cerut un ordin de protecție pe numele lui, iar dacă acesta era încălcat Sebastian risca nu doar o amendă colosală, ci și închisoare până la 6 luni.

Citeste si: Se întâmplă la câteva luni de la despărțirea de Alexandra! Sebastian Chitoșcă, ipostază neașteptată, în văzul tuturor: ”Doar amici de-o noapte”

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, declarație de dragoste pentru Alexandra! Fostul fotbalist nu o poate uita, chiar și după atâtea luni de la despărțire: „Te iubesc si te voi iubi toata viata”

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal”, a declarat Sebastian Chitoșcă la Teo Show.

Distribuie pe: