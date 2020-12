Fostul cumnat milionar al Biancăi Drăgușanu, luptă sălbatică în ring! A ieșit plin de sânge, dar victorios Video

Doar că, în ring, înfruntarea dintre cei doi nu a avut istoric, milionarul reușind să demonstreze că nu degeaba a dvenit campion mondial la kick-boxing în urmă cu câțiva ani, începându-și, astfel, drumul spre a face o avere uriașă.

Andrew Tate, în ring, a demonstrat că se pricepe de minune să se bată și că, dacă multă lume credea, până acum, că postările de pe conturile sale de socializare sunt doar lupte regizate cu diverși parteneri de sparing care să stea și să încaseze pumni pentru niște bani, se pare că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Și, zilele trecute, Andrew Tate, fostul cumnat al celebrei Bianca Drăgușanu a demonstrat că știe să dea cu pumnul suficient de bine pentru a pune la pământ un adversar experimentat.

Fratele lui Andrew Tate, Tristan, s-a iubit cu Bianca Dragusanu

Iar lupta dintre Andrew Tate și adversarul lui nu a durat prea mult până când, sesizând o breșă în apărarea adversarului, milionarul l-a lovit cu un upercut devastator, urmat de o serie de croșee care au ajuns la țintă și l-au demolat pe mai tânărul său adversar. Rezultatul? Un KO fără dubii.

Interesantă a părut însă reacția lui Andrew Tate după ce și-a făcut KO adversarul din ring. Mai exact, milionarul nu părea foarte încântat, nu s-a manifestat nicio secundă și nici nu părea să se bucure prea mult de victoria muncită în ring. Și, chiar dacă îi curgea sânge din nas, Andrew Tate părea să își dorească să fi luptat ceva mai mult timp, să își demonstreze tehnicile învățate în kick-box-ing.

Primii bani făcuți de Andrew Tate, în ringul de lupte

Poreclit Cobra Tate, ex-cumnatul Biancăi Drăgușanu, a devenit celebru în lumea de noapte a Bucureștiului prin extravaganțele sale, multimilionarul de origine britanică plimbându-se în bolizi de sute de mii de euro și cheltuind sume uriașe în cluburi. Dar, acum câțiva ani, și el, și fratele său, erau săraci lipiți.

”Când am intrat în ring să lupt, eram un kick-boxer cu o centură neagră în judo și fără pic de experiență în MMA. Dar eram falit. Eram atât de sărac că nu îmi puteam plăti nici măcar chiria. Asta se întâmpla înainte să îmi permit Lambo (mașina Lambourghini, n. red.) sau trabucurile de 200 de euro bucata. Omul cu care luptam câștigase deja cinci lupte la profesioniști și rămăsese fără adversar. Eu eram atât de disperat să fac niște bani încât am acceptat imediat să lupt cu el. Când am acceptat să mă bat, cel care organiza lupta mi-a spus că cel care câștigă ia toți banii, iar pierzătorul nimic. Am fost de acord. Tristan m-a întrebat de ce fac asta, mi-a spus că nu ne putem permite să plătim chiria și dacă pierd e și mai rău”, povestește Andrew Tate despre momentul în care a început să facă bani. Pentru că, evident, a câștigat, a reușit să își facă KO adversarul. ”Șase ani mai târziu eram deja de patru ori campion mondial și multimilionar”, explică Andrew Tate.

Video: https://www.facebook.com/RXFighting