In articol:

Fostul iubit al Andreei Mantea și-a găsit sufletul pereche, după cum au aflat amicii lui Cristi Mitrea. Luptătorul de MMA și kickboxig este un mare iubitor de animale și a fost stăpânul mai multor câini în ultimii ani. (vezi cum l-a amenințat Cristi Mitrea pe Abi Talent)

Citeste si: Andreea Mantea si Mihai Mitoseru va asteapta cu voie buna si momente savuroase, la "Se striga darul", sambata, de la ora 20:00, la Kanal D!

Citeste si: Livian de la Puterea Dragostei aruncă bomba după ce a primit cartonașul galben: "Mi-am îndeplinit misiunea!"

Citeste si: Ce note au luat la Bac Bianca Drăgușanu, Andreea Mantea și Gabriela Cristea! E o surpriză pentru toți

De curând, Cristi și-a luat un cățel de talie mică, care este foarte tandru cu el, patrupedul fiind fotografiat cînd își îndreaptă botul spre gura lui Mitrea. „Să găsiți pe cineva care se uită la voi cum se uită Biscuitele ăsta la mine”, a postat Cristi, care a primit sutede like-uri de la prieteni. „De-abia aștept s-ajung acasă la ale mele!”, i-a transmis un amic.

Fostul iubit al Andreei Mantea și-a găsit sufletul pereche. A fost jignit crunt de o femeie

WOWbiz.ro a relatat recent că Cristi Mitrea a fost jignit crunt de o femeie după ce fostul iubit al Andreei Mantea a postat un mesaj în care se arăta dezamăgit că românii nu au respectat regulile de distanțare socială, invadând parcurile după încheierea stării de urgență.

„Pun banii jos! În 2 săptămâni avem iarăși stare de urgență! Repet: proști, inculți, necivilizați. Ăștia suntem! Atâta putem!”, a postat Mitrea. “Poate dai o tura pe la Lugano,Zurich etc sa vezi cum traiesc oamenii farà masti si isi reiau vietile normal...poate chiar tu ai mentalitate de sclav nu astia”, i-a răspuns lui Mitrea o internaută.

Fostul iubit al Andreei Mantea și-a găsit sufletul pereche: “Nu prea am înțeles!"

“Nu prea am înțeles! Nu știu din ce puncte de vedere ne comparăm cu Lugano, dar care e treaba cu sclavia? E același lucru cu bunul simț, respectarea unor norme simple de distanțare și cu protejarea celor din jurul tău?”, a răspuns, împăciuitor, Cristi Mitrea.

„Sclavii cred ca trebuie sa stea toti in cusca...nu sunt norme de distantare nici la Lugano nici la Zurich nimic nici o masca viata normala .. sa gandesti inside the box inseamna sa traiesti in cusca ...politicienii alora sunt nebuni ?”, a continuat femeia. „Nu știu și nu mă interesează. Ce mă interesează este faptul că există o amenințare reală, că unii pot muri și că suntem niște țărani infecți necivilizați. De ce avem discuția asta? :) Ești foc pe neologisme. Inbox. Outbox. Dar 7 ani de acasă mai avem?”, a încheiat Cristi Mitrea.