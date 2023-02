Fostul iubit al Danielei Crudu a dispărut fără urmă de câteva luni! Bruneta, apel disperat. Nimeni nu mai știe nimic de el: „Familia lui vă roagă”

In articol:

De când se află în lumina reflectoarelor, Daniela Crudu este foarte activă și pe rețelele de socialiazare, acolo unde face tot felul de postări.

De data aceasta, însă, bruneta vine în fața admiratorilor din online cu o postare mai neobișnuită, prin care-și strigă disperarea.

Citește și: Daniela Crudu a decis ce nume va purta bebelușul ei! Alegerea nu este deloc una întâmplătoare

Suhaib Meshah a dispărut din luna noiembrie

Pe contul personal de Instagram, vedeta a publicat o imagine cu fostul ei iubit, cu care s-a cunoscut în cadrul emisiunii unde ea și-a căutat sufletul pereche.

Este vorba despre Suhaib Meshah, tânărul despre care se spunea la acea vreme că, după terminarea show-ului, ar fi fost iubitul brunetei.

În mod oficial, nici unul nu a declarat nimic pe acest subiect, dar legătura dintre ei a fost vizibilă, dovadă stau și imaginile în care apar împreună.

Citeste si: „L-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte”. Adriana Bahmuțeanu, declarații halucinante despre loviturile încasate de la Silviu Prigoană: „Da, m-a bătut cu pliciul”- kanald.ro

Citeste si: Cutremure în România! Anunțul momentului după cutremurul devastator din Turcia- stirilekanald.ro

Iar acum, anunțul brunetei vine tot în legătură cu Suhaib. Daniela Crudu a făcut un apel public în online, după ce familia tânărului i-a anunțat dispariția. Conform acestora, fostul iubit al vedetei nu mai e de găsit încă din luna noiembrie a anului 2022.

" Dispărut din luna noiembrie!!! Cunoscut sub numele de Suhaib Meshah. Familia lui vă roagă, orice informație despre el poate ajuta. ", a scris Daniela Crudu, în urmă cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram.

În urma anunțului viitoarei mămic i, în cadrul unei emisiuni TV, tatăl lui Suhaib Meshah a venit cu detalii despre cazul dispariției acestuia.

Bărbatul spune că ultima dată și-a văzut fiul când l-a vizitat la Brașov, moment în care a aflat și că are probleme cu un domn misterios, implicat în același dosar cu Suhaib.

Fostul iubit al Danielei Crudu a dispărut fără urmă de câteva luni [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „M-a bătut, recunosc.” Adriana Bahmuțeanu a fost victima abuzurilor fizice- kfetele.ro

Citeste si: Irina Nicolae, trădată de fostele colege din A.S.I.A.! Cântăreața rupe tăcerea după ce nu a fost invitată să cânte la reunirea formației: ”Am avut un șoc”- radioimpuls.ro

Citește și: Ce are de gând să facă Daniela Crudu, după ce naște primul copil? E hotărâtă în privința asta: „Îmi doresc”

Mai mult decât atât, Naser mai spune și că peste 20 de persoane i-au amenințat fiul cu moartea, la fel și pe fata lui, urmând ca la scurt timp să nu mai știe nimic despre fostul iubit al Danielei Crudu.

Motiv pentru care, în speranța că își va găsi fiul teafăr, Naser a apelat la autorități, însă până la acest moment nu a primit nicio veste în acest sens.

" Am fost la el la Brașov. După asta, au intrat la el la sala unul care voia să îl omoare și care este implicat în același dosar că el. La Brașov i-au făcut dosar pentru trafic de persoane pentru că a bătut o față, i-a dat o palmă în Spania. El și fata mea au fost amenințați. Peste 20 de persoane au intrat peste el în casă și au amenințat cu moartea. Au făcut cerere la poliție. Acum nu știm nimic, am făcut cerere la poliție, am fost la DIICOT, la DNA, la Ambasada am vorbit. Ultima oară am vorbit când am fost la el la Brașov ”, a declarat Naser, tatălui lui Suhaib, la o televiziune.