Adrian Filote a luat viața de la capăt în Mexic, acolo unde este instructor de fitness la un hotel de lux. Fostul șofer al Monicăi Gabor din perioada în care modelul era alintată ”scorpia de la Izvorani”, Adrian a ales să plece acum câțiva ani în Mexic și să-și găsească acolo un job decât să mai accepte mofturile divei, care ajunsese chiar să arunce cu mobilul după el!

Angajat ca instructor de fitness în celebra stațiune Cabo San Lucas, Adrian este vizitat peridic de familie, care încearcă să-l facă să uite despărțirea recentă de o tânără cu care Filote anunțase anul trecut că s-a căsătorit. Acum câteva luni, fostul șofer al lui Moni și-a vândut mașina pentru doar 1000 de dolari, după care și-a achiziționat ceva mult mai performant.

”Vând mașină fiabilă Mazda protege 2001 2.0 ES. M-a ajutat foarte mult în ultimele 6 luni și nu am avut nicio problemă cu ea. Prefer să o vând cuiva care chiar are nevoie de o mașină folosită bună decât să o duc la casat. Am inclus și un set complet de anvelope de iarnă”, așa suna anunțul lui Filote.