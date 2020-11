Fostul soț al Stelei Popescu, declarații la trei ani de la moartea actriței! "Stela a fost iubirea mea din tinerețe..."

Stela Popescu și fostul soț, Dan Puican

În urmă cu doar câteva zile, s-au împlinit trei ani de când Stela Popescu s-a stins din viață. Fostul soț al actriței și soția acestuia s-au ocupat de parastas.

3 ani de la moartea Stelei Popescu

Cunoscuta actriță a murit în urmă cu doar trei ani din cauza unui accident vascular. Luni, 23 noiembrie, s-au împlinit trei ani de la moartea acesteia, așa că fostul ei soț, Dan Puican, s-a ocupat de parastas, care a avut loc sâmbătă şi duminică la Biserica de pe Strada Batiştei din Bucureşti.

”I-am dat de pomană niște pachete și pentru că a fost dezlegare la pește în postul Crăciunului, i-am dat de pomană și pește. Stelei îi plăcea mult. Soția mea a visat-o joi. Stela a fost iubirea mea din tinerețe. Am rămas în relații bune. Am colindat pe 5 continente împreună, am fost în 35 țări, iar soția mea s-a împrietenit cu ea. Venea la noi la masă. Soția îi făcea zacuscă și alte bunătăți de casă. Chiar înainte să moară am vorbit cu ea marți, ca să vină la noi la masă sâmbătă, soția o aștepta cu pește și m-a întrebat dacă am și vin din acela bun, roșu, căci îi plăcea vinul roșu. Iar joi seara a murit. Un prieten contabil, domnul Duru a alertat-o pe Doina, fata adoptivă a Stelei, că nu răspundea la telefon și așa a găsit-o pe jos, în casă. Anul acesta n-am mai ajuns la cimitir, doar la biserică”, a declarat Dan Puican pentru Click!.

Imagine de la parastasul Stelei Popescu[Sursa foto: click]

Cu toate acestea, se pare că la această pomenire nu a fost prezentă și fiica regretatei Stela Popescu, Doina Maximilian. Ba chiar mai mult, se pare că fiica adoptivă a actriței nu a mai trecut de mult pe la cimitir, conform spuselor unei vecine.

„Ieri i-am adus şi eu o floare. Însă, fiica doamnei Stela nu prea vine pe aici, şi vorba aceea, domnia sa i-a lăsat atâta avere. Am înţeles că nici pomeni nu-i face. Dar să nu judecăm, poate acum e vară şi cu aceste călduri e mai greu de ajuns, iar înainte a plouat zilnic”, a povestit femeia.

sursă Click.ro