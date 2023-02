FOTO Soţia unui fotbalist român face ravagii pe OnlyFans. Mădălina nu bagă în seamă criticile: "Marile vedete fac asta"

In articol:

Mădălina, cea de-a treia soţie a lui Cristian Daminuţă, timişoreanul care a trecut pe la Milan şi Inter Milano, şi-a deschis cont pe OnlyFans. Bruneta a explicat că nu vede nimic rău în acest demers, după ce a fost criticată de mai multă lume, mai ales că este mamă a trei copii.

Soţia lui Daminuţă şi-a făcut cont pe OnlyFans

Mirajul OnlyFans acaparează tot mai multe femei, atrase de mirajul banilor făcuţi uşor. Poveştile spuse de vedetele de pe această platformă pentru adulţi, conform cărora se câştigă sume imense din postarea fotografiilor şi clipurilor deocheate, au făcut-o şi pe Mădălina, soţia lui Cristian Daminuţă, să îşi deschidă cont.

A treia nevastă a fotbalistului trecut pe la Milan şi Inter Milano a luat această decizie la trei luni după căsătorie. Mădălina şi Cristian au împreună trei copii, dar bruneta consideră că nu face nimic greşit şi se apără în faţa criticilor.

"Acum e chiar o modă cu această platformă. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit și marile vedete fac asta și postează tot felul de activități. Chiar nu este nimic greșit. Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picante, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie", a declarat Mădălina, conform spynews.ro.

Mădălina, susţinută de Cristian Daminuţă

Pe Cristian Daminuţă nu îl deranjează absolut deloc că soţia sa va fi văzută în toată splendoarea şi de alţi bărbaţi, ba din contră! Fostul fotbalist o susţine total pe Mădălina în noua ei carieră.

"El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă, chiar mă susține, este de acord. Nu a fost nici gelos. Nu are de ce. El mă ajută în ceea ce vreau să fac și în ceea ce îmi doresc eu mai mult. El mă va susține în tot ceea ce îmi doresc eu să fac", a mai spus Mădălina, pentru aceeaşi sursă.

Cristian Daminuţă (32 de ani) a evoluat, de-a lungul carierei sale, pentru Poli Timişoara, Inter Milano, Modena, Dinamo, AC Milan, L'Aquila, FC Tiraspol, ACS Poli, Flacăra Făget, Viitorul, Zakho, Minaur, Ramat haSharon, Olimpia Satu Mare, Abano, Giarmata şi Cupello.

