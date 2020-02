Filmările compromițătoare cu Bianca Comănici au aruncat internetul în aer și mai mulți foști concurenți din casa Puterea Dragostei au făcut vlog pe acest subiect. Printre cei care au vorbit despre trecutul Biancăi Comănici se numără și Ricardo, care i-a adus acuzații grave fratelui Biancăi Comănici. Fostul concurent a spus că Bianca a fost îndemnată de fratele ei să facă videochat, fapt ce l-a făcut să reacționeze pe fratele Biancăi Comănici.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei ar fi încercat să se sinucidă! „A luat un pumn de pastile”

Citeste si: Jador, reacţie incredibilă în toiul scandalului cu Bianca de la Puterea Dragostei, la videochat! "Îi mulţumesc lui Dumnezeu..."

„Aș vrea să încep cu domnul Ricardo care a spus că eu mi-am trimis sora la videochat! Deci, domnul Ricardo, eu în 2017 eram în Londra, lucram in Londra la o companie de vânzări de automobile. Am lucrat aproape un an de zile acolo și fizic mi-ar fi fost imposibil să fac chestia asta. Să nu mai zic, moral.”, a spus fratele Biancăi Comănici.

Mai mult, fratele Biancăi Comănici a vorbit și despre un FanPage care îl atacă pe rețelele de socializare și îi spun să își ceară scuze. Cristian și-a cerut scuze de la cei pe care i-a jignit, dar a argumentat că a fost denigrat de cei mai mulți dintre cei care l-au reclamat.

„Vreau să mai vorbesc și despre Fan Page-ul Andreea Mantea, care mi-a scris că ar trebui să-mi cer scuze. Păi voi nu mă jigniți pe mine? Când îmi trimteți clipulețe cu sora mea de care știam sau mesaje cum că "soră-ta e nu știu cum", fără ca eu să-i întreb absolut nimic. Nu le-am răspuns mesajelor. Îmi lasă comentarii la una dintre pozele mele de pe Instagram și îmi spun să le răspund la mesaje în privat. Le șterg comentariul pentru că nu avea nicio legătură cu poza mea. Mă, dar nu vă este rușine? V-ați pus Fan Page sub nume și îmi spuneți mie să îmi cer scuze de la voi?”, a spus indignat fratele Biancăi, sătul de valul de acuzații.

Dramă în familia Biancăi de la Puterea Dragostei, după ce imaginile de la videochat au devenit publice: „Mama a făcut atac de cord, sora mai mică e arătată cu degetul la școală”

Familia Biancăi de la Puterea Dragostei este afectată de cele mai informații apărute pe internet despre concurentă. Imaginile cu ea făcând videochat au devenit virale.

Cristian, fratele Biancăi de la Puterea Dragostei, a dezvăluit că toată familia lui a fost afectată după ce imaginile cu concurenta în ipostaze compromițătoare au apărut pe internet. Fotografiile și filmulețele în care Bianca de la Puterea Dragostei este protagonista unor scene interizse minorilor au devenit virale și după ce o urmăritoare fidelă a emisiunii a vorbit și ea despre acest subiect, a fost abordată chiar de fratele Biancăi.

„Mama noastră a avut un atac de cord din cauza supărării. Nu mănâncă de două zile, avem o sora mai mică, care merge la școală și care era arătată cu degetul de copii. A avut cineva de câștigat din toată chestia asta? Foarte mulți copii se uită la emisiunea aia, ce se demonstrează?

i-a scris fratele Biancăi de la Puterea Dragostei telespectatoarei emisiunii, într-o serie de mesaje pe care ea le-a făcut publice.

Citește continuarea aici.