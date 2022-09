Loredana Groza, curtată de un tinerel de 20 de ani. Imaginile care i-a surprins pe fani: „E mai matură decât tine, nu o să funcționeze”

In articol:

Felul în care Loredana Groza alege să se afișeze în mediul online a fost criticat de o mulțime de internauți de-a lungul timpului. A fost cuplată cu mai mulți bărbați celebri și potent financiar de către fani, prin prisma aparițiilor sale controversate de pe rețelele de socializare, însă se pare că de acum a trecut la un cu

totul alt nivel, la tinerei de 20 de ani.

Loredana Groza este o fire nonconformistă, care nu ține deloc cont de gura lumii. Nu spune nu niciunei provocări și, chiar dacă acest lucru ar însemna să atragă numeroase critici asupra sa, nu se sfiește să își etaleze așa cum știe mai bine farmecele de femeie fatală, în văzul tuturor. Ultimul filmuleț postat de artistă la InstaStory le-a dat de bănuit fanilor, întrebându-se dacă nu cumva Lori a început să iasă cu băieți mult mai tineri decât ea.

Loredana Groza, atrasă de tinerei?

Mai exact, un tânăr de pe TikTok a postat o serie de imagini cu Loredana Groza într-un filmuleț prin care dădea de înțeles că are o relație cu ea, dar că nici nu este lipsit de beneficii materiale de pe urma acestei relații. Loredana Groza a gustat gluma făcută de tânăr, repostând filmulețul pe pagina personală de Instagram.

„E mai matură decât tine, nu o să funcționeze”, a scris tânărul, vrând să lase să se înțeleagă că, în ciuda celor din jur care îi spuneau acest lucru, a reușit să intre într-o relație cu Loredana Groza.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Citeste si: După Loredana Groza, a urmat Alexandra Stan! Artista s-a pozat goală pușcă fără nicio inhibiție/ FOTO

Loredana Groza, mesaj plin de durere după pierderea cățelușului său de 15 ani

În urmă cu circa două săptămâni, Loredana Groza și-a pierdut cățelușa care i-a fost loială vreme de 15. Artista a postat în mediul online un mesaj emoționant despre marea sa pierdere, menționând că micuț sa Laira avea toate calitățile pe care mulți oameni nu le mai au în ziua de astăzi.

Citeste si: Loredana Groza și Dennis Hopper s-au întâlnit în Vegas, în urmă cu câțiva ani! Ce a putut să-i spună regretatul actor: "Mi-a rămas întipărită chestia asta!"

„În dimineata asta am pierdut-o pe Laira, cainele meu iubit… Aproape 15 ani de devotament, loialitate, dragoste neconditionata..

Calitati pe care putini oameni le mai au in zilele noastre.. Mi-a aratat dragoste in fiecare clipa, oricand era in preajma mea.. Laira a fost o mama incredibila, punand-o pe Nichita, fata ei si unicul pui intotdeauna inaintea ei.. Acum Nichi a ramas de una singura.. dar inca o mai cauta sa se joace cu ea.. Laira n-a fost un animal de companie a fost parte din familie. A fost mai mult decat un caine, avea sentimente de fiinta umana!! A fost o Regina..

My Queen Laira Sper sa te intalnesc din nou.. nu stiu unde, nu stiu cand… Ma rog pentru sufletelul tau sa se odihneasca in pace Poate nu e o coincidenta ca ai plecat dintre noi intr-o zi sfanta, de Ziua Crucii Drum bun sa ai spre Paradisul Cateilor! O sa ne fie asa dor.. e tare greu sa-ti spun La Revedere Laira.. Dragoste eterna.”, a fost mesajul trist postat de Loredana Groza.