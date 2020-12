Fratele și cumnata Andrei, infectați cu noul coronavirus, după ce au participat la filmările pentru Revelion! Săndel suferă și de astm bronșic!

Fratele și cumnata Andrei Măruță s-au îmbolnăvit de coronavirus. Săndel și Aurora Mihai sunt ultimii veniți pe lista artiștilor care s-au infectat după ce au participat la filmările pentru Revelion.

Lista artiștilor confirmați pozitiv cu noul coronavirus, după ce au participat la filmările pentru Revelion la mai multe televiziuni din România, crește pe zi ce trece. Noii veniți în ”lotul” bolnavilor de COVID-19 sunt fratele, respectiv cumnata Andrei Măruță. Soții Aurora și Săndel Mihai sunt interpreți de muzică populară și în urmă cu o săptămână au fost prezenți într-un platou alături de mai mulți cântăreți care ulterior au prezentat simptome specifice coronavirusului.

Fratele Andrei a făcut puțină temperatură

Din fericire, în cazul fratelui Andrei și a soției acestuia, simptomele au fost unele foarte ușoare, chiar dacă testul le-a arătat că sunt pozitivi, arată starpopular.ro.

Andra și fratele ei, Sandel

”Ne simțim bine, mie mi-a dispărut mirosul și gustul. Alte simptome nu am avut, nici febră, absolut nimic. În schimb, Săndel a făcut puțină temperatură. În București l-am luat, nu pot să zic că de la fimări, că noi am fost și pe la mall, la shopping”, a declarat Aurora Mihai pentru sursa citată. Artiștii au povestit că s-au tetsat imediat după ce au avut primele simptome și după ce au aflat că au COVID-19, s-au izolat de familie, inclusiv de băiețelul lor.

Chiar dacă se pare că vor scăpa ușor, cei doi spun că au avut emoții foarte mari atunci când au aflat că s-au îmbolnăvit, deși tot anul s-au ferit de această boală.

Ce artiști s-au mai îmbolnăvit de noul coronavirus?

”Pentru noi a fost puțin șocant, nu pentru mine cât pentru Săndel, pentru că are astm bronșic și tot ne-am ferit, am auzit și avertizările. Noi n-am fost la socrii, la părinții noștri, nu ne-am vizitat aproape tot anul. Foarte rar s-a întâmplat, și de la distanță, protejați, și uite că am luat virusul la București”, a mai explicat cumnata Andrei.

Mai mulți artiști s-au îmbolnăvit după ce au participat la filmările pentru Revelion

Maria Ghinea, Steliana Sima, Marian Haiducu sunt doar câțiva dintre cei care au participat anul acesta la filmările pentru Revelion, la mai multe televiziuni, și au fost confirmați cu noul coronavirus.