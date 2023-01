Fuego, dezvăluiri fără perdea! Ce sacrificii a făcut cântărețul pentru carieră: „Am făcut și foamea uneori sau am avut nopți în care, de atâta efort, mi-a dat sângele pe nas”

In articol:

Fuego, sau pe numele său Paul Surugiu, este unul dintre cei mai apreciați și talentați cântăreți de la noi din țară. Artistul se bucură de aprecierea publicului, iar piesele sale ajung imediat la inimile fanilor.

Fuego, sacrificii pentru o carieră de succes

Vedeta a trecut prin foarte multe greutăți și a făcut multe sacrificii pentru cariera sa, iar drumul către succes nu a fost unul deloc ușor. Cu toate acestea, Fuego a luptat și a mers la departe pentru a-și îndeplini visul, acela de a cânta și a transmite emoții publicului prin versurile sale.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și pare că nimic nu îl poate înfrunta în această viață, Fuego a trecut prin clipe dificile și momente de cumpănă în drumul său către succes. Artistul a fost dezamăgit și puține persoane au fost cele care l-au încurajat să își urmeze drumul. Interpretul de muzică populară a mărturisit că a întâlnit oameni care nu i-au acordat nicio șansă, persoane care i-au închis uși, însă a continuat să încerce, având încredere în visul său. Cântărețul este recunoscător că nu s-a lăsat bătut și este de părere și momentele dificile au ajuns să fie lecții pe care le-a învățat de-a lungul vieții.

„ Am trecut prin diverse clipe complicate, dar am încercat să le depășesc. La un moment dat, mulți mi-au spus că trebuie să mă las de cântat. Alții mi-au râs în față, mi-au închis uși și nu mi-au acordat nici măcar o secundă de încredere. Mi-am zis că nu-i nimic. În fond, asta e viața, o călătorie în care te agăți de nenumărate ori de colacul de salvare, sperând să nu te ia valul. Și pe mine nu m-a luat.

Dimpotrivă, orice opreliște mi-a dat speranță, mi-a dat puterea de a le arăta tuturor că pot! Și chiar dacă am făcut și foamea uneori sau am avut nopți în care, de atâta efort, mi-a dat sângele pe nas, am crescut, am muncit, am scos piese, am făcut multe în anii aceștia și nu m-am lăsat. Cred că asta caracterizează cel mai bine profilul meu – voința și dorința de a fi altfel mereu, de a găsi noi resurse, de a încerca să fiu în sufletul oamenilor făcând ce-mi place!”, a mărturisit Fuego, pentru viva.ro.

Fuego [Sursa foto: Instagram]

Paul Surugiu, dincolo de meseria de artist

Fuego este o persoană cu zâmbetul pe buze și care emană fericire și energie pozitivă. Artistul nu se crede o celebritate și susține că în România acest termen nu trebuie luat ca atare. Interpretul de muzică populară nu folosește meseria de artist pentru a avea diferite mofturi și capricii, ci mai degrabă este o persoană prietenoasă și sociabilă.

Fuego a trecut prin multe experiențe în cei 46 de ani de viață, iar momentele dificile au fost nelipsite. Artistul a avut parte și de momente de glorie de care încă se bucură în cariera sa.

„ Eu unul am doar o profesie publică, apar la televizor și munca mea e vizibilă și adresată maselor. Dar dacă las asta în plan secund, sunt doar un om ca oricare altul, care iubește să fie liber și deschis, care iubește să creeze și să-i facă pe cei din jur să se bucure de munca lui!

Nu am fițe, nu mă consider mai presus, sunt perfecționist, capricios, mă supăr și mă enervez repede, dar îmi trece la fel de repede! Nu suport neseriozitatea, țin la cuvântul dat și sufăr tare când văd că a dispărut bunul-simț de printre noi. Nu sunt vreun exemplu, dar îmi place să împărtășesc ideile și gândurile mele, asta pentru că am evoluat și pentru că în cei 46 de ani am adunat un bagaj întreg de experiențe, de istorii cu oameni importanți, de dureri nespuse, de performanțe și de trăiri pe care simt că trebuie să le împărtășesc celor care consideră că mă pot citi sau asculta. Asta sunt! Deloc perfect, cu multe defecte, dar cu un vis măreț împlinit și cu dorința de a face bine celor din jurul meu.”, a mai adăugat Fuego.

