Fuego: „Nu am regrete de ziua mea!”. Artistul își sărbătorește ziua de naștere printr-un concert live

Azi este ziua lui Fuego și cu siguranță nu foarte multă lume știe că face 45 de ani și că nu are nici un regret până la această vârstă. Paul Surugiu este artistul care face o mulțime de lucruri, care e neobosit, fiind artistul independent român, care reușește să se mențină, care are priză la public și care face o mulțime de lucruri bine, de la muzică la televiziune, pictură, scris, radio și teatru.

Azi va celebra ziua sa pe scenă, la Teatrul Național, de la ora 20.00, printr-un concert de anvergură, dar și la TV, în premieră, la TEO SHOW, de la ora 15.00, la KANAL D, precum și pe WOWBIZ.RO, puțin după 15.40!

Spune că nu a făcut încă nici jumătate din lucrurile pe care și le-a propus în carieră. Este determinat, ambițios, profesionist și punctual, are un talent aparte în a făuri emoția. Nu se consideră un star, nu are astfel de idei și e un om simplu, care apare în fața publicului și care are de oferit multe lucruri frumoase! Îi dorim ani mulți de cântec și de viață, cu sănătate, încărcați de tot binele posibil!

Citeste si: Paul Surugiu, Fuego, concert extraordinar la Teatrul Național București, pe 23 august, de ziua lui de naștere

Citeste si: O fetiță s-a născut cu plete și avea un păr bogat încă din timpul sarcinii- bzi.ro

„Nu am regrete la vârsta mea! Nu am dorințe prea multe de ziua mea. Niciodată n-am fost un om pretențios. Eu mă mulțumesc cu puțin și de cele mai multe ori, e nevoie de ceva nesemnificativ pentru alții, ca eu să fiu pe deplin fericit. Îmi doresc să fiu sănătos și să pot duce fiecare proiect în parte. Să am mintea limpede și să nu pic în derizoriu vreodată. Să pot face emisiuni frumoase și să mențin o linie de bun simț și calitate, la TVR 2, acolo unde de trei ani, reușesc, alături de o echipă minunată, să creez divertisment clasic, cu substanță. Vreau să pot fi în continuare un om corect, care să nu încurce și care să-și respecte cuvântul dat.

De fapt, aceasta este una dintre caracteristicile care definesc cel mai bine personalitatea mea – sunt un om de cuvânt și am lăsat mereu loc de bună ziua, pe oriunde am fost. Nu am mințit, nu am păcălit și nu am vanități sau ranchiuni față de unii sau alții. Știu să întorc și celălalt obraz, nu dau satisfacție răutăcioșilor, pentru că știu, indiferent de situație, că totul se întoarce după felul în care gândești și acționezi. Am făcut tot ce mi-am propus. Am luptat și m-am lovit de multe opreliști. Am suferit mult și-am fost pe nedrept judecat. Am strâns în suflet durerea și mereu m-am regenerat pentru că am un fel de putere interioară care nu-mi dă pace să stau. Am trudit cu sânge, am dat din coate, mi-a păsat, am avut voință și răbdare. Am ajuns pe mai multe capitole artistice și sunt fericit că rămâne muzica mea, de mai multe genuri, rămân emisiuni de colecție, picturi speciale, editoriale și spectacole pe care sigur oamenii și le vor aminti”, a transmis Paul Surugiu.

Fuego își sărbătorește ziua de naștere printr-un concert la Teatrul Național din București