Fulgy, acuzații grave la adresa lui Ioniță de la Clejani! Ce a scris în plângerea împotriva părinților

Fulgy a sunat la Poliție și a anunțat că e sechestrat 12:26, iul 10, 2021

In articol:

Un nou scandal a avut loc la casa Clejanilor, în noapte de vineri spre sâmbătă. Fulgy a sunat la 112 și a anunțat că este ținut sechestrat de către tatăl său. După ce Poliția a ajuns la fața locului, tânărul de 23 de ani a fost laut la întrebări, în contextul în care a alertat oamenii legii că este sechestrat, însă a fost găsit în afara casei.

El a fost amendat de către polițiști cu suma de 2.000 de lei.

„În dimineața de 10 iulie, în jurul orei 03.00, prin apel 112, un tânăr a sesizat că este lipsit de libertate, că nu poate părăsi imobilul.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 12 care l-au găsit pe apelant în fața locuinței. În interiorul casei se află familia acestuia, care la acel moment dormea.

Având în vedere situația înregistrată, precum și alte aspecte reclamate, toate neconfirmate, tânărul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform O.U.G. nr. 34 din 2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență", se arată în comunicatul Poliţiei, remis, sâmbătă, presei.

Ce a scris Fulgy în plângerea împotriva părinților

A doua zi, Fulgy s-a prezentat la Secția 10 de Poliție, unde a întocmit o plângere împotriva părinților săi. Potrivit ultimelor sale fotografii postate la secțiunea de stories de pe Instagram, fiul Clejanilor a dat înapoi și nu a mai depus plângerea. „M-am sucit, că eu n-am inimă să bag oameni la pușcărie”, a scris tânărul în descrierea fotografiei, în care apare plângerea șifonată și ruptă.

Fulgy a scris în plângerea respectivă că a fost sechestrat de părinții săi, care l-ai pus sub supravegherea unor bodyguarzi. El a reușit să plece de la casa părinților și a dormit la o prietenă.

„În data de 29 iunie 2021 am fost obligat de către părinți să stau sub supravegherea unor bodyguarzi, angajați de părinți în numar de 6. Tot de la această dată am fost santajat în mod abuziv, repetat de către părinții mei, bodyguarzi angajați de ei, că dacă nu iau pastilele prescrise de doctorul... voi fi legat de pat sau internat involuntar pe motiv de sinucidere inventat de tatăl meu, la spitalul Obregia. Locuiesc la o prietena...”, se arată în plângerea întocmită de Fulgy de la Clejani.