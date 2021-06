Fulgy iubește din nou. Cine este bruneta misterioasă care i-a furat inima: "Cea mai frumoasă femeie..."

In articol:

Este deja cunoscut faptul că Fugly schimbă femeile extrem de repede, pentru că cel mai probabil nu își găsește aleasa. Însă, se pare că, de data aceasta, cântărețul a pus ochii de pe o domnișoară extrem de misterioasă.

Fulgy s-a afișat cu noua iubită

Imaginile postate pe contul său de socializare vorbesc de la sine.

Ultima perioadă nu a fost prea bună pentru fiul Clejanilor. A făcut mărturisiri cutremurătoare despre viața lui și credea că nu o să își ma revină. Însă, totul răul spre bine, pentru că, în urmă cu puțin timp, Fulgy s-a filmat alături de o brunetă focoasă.

Tânărul a postat mai multe imagini pe contul său de socializare, în care o sărută pe obraz pe aceasta, o ține în brațe și vrea să arate tuturor cât de fericit este cu ea. Deși fata părea că nu-și dorea atât de tare să apară în filmulețele respective, Fulgy a vrut să le arate internauților iubirea viețlii lui.

Fulgy și iubita lui[Sursa foto: Instagram]

”M-am rugat la Dumnezeu de mic copil să întâlnesc o femeic cum e ea, e cea mai frumoasă femeie din România”, a spus Fulgy pe pagina sa de Instagram.

Fiul Clejanilor prins sub influența substanțelor psihoactive la volan

Tânărul a avut probleme destul de serioase cu substanțele interzise. Cu ochii în lacrimi, și-a cerut scuze de la familie și susține că nu mai vrea să audă de așa ceva.

„ Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi părinți, dragi bunici că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezue, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodustrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”, a spus Fulgy, în cadrul unei emisiuni.