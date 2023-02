Gabriela Cristea a anunțat decizia neașteptată pe care a luat-o împreună cu Tavi Clonda! Vor să vândă casa. Ce a recunoscut prezentatoarea: „Am pierdut foarte mulți bani”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează una dintre cele mai solide familii ale lumii mondene. Împreună au o listă întreagă de realizări, cele mai importante fiind cele două fete, dar nu sunt de ici, de colo nici lucrurile profesionale și materiale pe care le-au bifat.

Iar atunci când vine vorba de averea agonisită, prezentatoare spune că, poate cea mai mare realizare a sa este vila cu piscină în care locuiește acum.

Gabriela Cristea a anunțat decizia neașteptată pe care a luat-o împreună cu Tavi Clonda [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Cristea vrea o nouă locuință

O sumă impresionantă de bani s-a cheltuit pentru a se bucura de un confort cum rar îți este dat să vezi, dar chiar și așa, acum, luând pe toată lumea prin surprindere, vedeta pare că vrea să renunțe la imobil.

Moderatoarea show-ului matrimonial spune că acum este în discuții cu soțul său și, cel mai probabil, în primăvara anului viitor, deja nu vor mai fi proprietarii vilei.

Și asta nu pentru că-și doresc ceva nou gata cumpărat, ci vor să o ia de la capăt cu o nouă construcție, care să se plieze pe nevoile și plăcerile lor actuale.

”Am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare. Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi?, chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta. Este o mare realizare, doar că, odată cu trecerea timpului, și tu evoluezi ca om și-ți dorești alte lucruri. Este o discuție în sensul ăsta și poate la anul, în primăvară, o să scoatem casa la vânzare și o să bifăm a doua construcție, pentru că nu o să cumpărăm o casă de-a gata, ci o să ne facem altă casă, dacă va fi să ni se împlinească acest plan”, a spus Gabriela Cristea, conform Viva.

Și cum o nouă construcție implică, din nou, cheltuieli uriașe, că tot a venit vorba de bani, soția lui Tavi Clonda a mai spus public că averea materială nu a însemnat nimic pentru ea niciodată.

O dovadă în acest sens stă și faptul că oricând ar putea să o ia de la zero, dar și pierderile financiare pe care le-a avut de-a lungul timpului și care nu i-au blocat ascensiunea.

Pentru ea, subliniază bruneta, importantă este familia și susținerea celor dragi, pentru care ar face orice, oricând.

Căci doar așa, împreună, mai spune Gabriela Cristea, poți oricând să iei viața de la capăt, în sărăcie sau bogăție, și să îți atingi scopurile.

”Dacă aș avea bani mai puțini, nu cred că ar fi ceva la care aș renunța, adică aș putea să renunț la absolut toate lucrurile materiale, nu am niciun fel de problemă în sensul acesta. Atât timp cât îmi rămâne familia, sunt convinsă că, indiferent cât de puțini bani aș putea să câștig la un moment dat, aș avea putere și ar avea cine să mă susțină ca să încercăm să facem banii cu care să putem să ne răsfățăm. Pentru noi, în viață, nu au contat atât de mult banii, drept dovadă că la viața mea am pierdut foarte mulți bani și, cu toate astea, nu am rămas ancorată în ideea de „vai, am pierdut banii pe care i-am muncit, ci m-am concentrat, am continuat să muncesc și am luat-o de la capăt. Și iată că am făcut lucruri frumoase și sunt sigură că mai sunt dispusă să fac chestia asta o dată și încă o dată, și încă o dată, mai ales că acum am și familia mea pentru care merită să lupt în fiecare clipă a vieții mele”, a mai adăugat prezentatoarea.