Gabi Cristea a vorbit despre boala de care suferă! Nimeni nu stia ca se lupta cu aceasta afectiune!

Gabriela Cristea a povestit intr-o emisiune "Teo Show" despre boala de care sufera[Sursa foto: Captură KANAL D]

Gabriela Cristea a vorbit despre problemele ei cu glanda tiroida. Vedeta de televiziune a dezvaluit cum a aflat ca este bolnava si de ce se considera un caz fericit.





"Eu am fost un caz fericit. Eu, in momentul asta, pot sa imi tin problemele sub control fara medicatie. Le-am descoperit foarte devreme. Ca eram obosita nu m-a pus pe ganduri. Mi-am facut la un moment dat analizele, totul a fost in regula. Trei luni mai tarziu a trebuit sa imi refac analizele, pentru ca mi-a cerut un alt medic, iar eu am uitat ca le-am facut inainte. Abia sarisem de parametrii normali. Am cautat un endocrinolog. Mi-a spus sa incercam sa o facem fara medicamente. Sa nu mai fiu atat de stresata, sa fac un pic mai mult sport, sa fiu un pic mai echilibrata. Eu am ajuns exact cand trebuia", a spus Gabriela Cristea la Teo Show in urma cu 4 ani.

Gabriela Cristea a reusit sa depaseasca aceasta suferinta si astazi este fericita si implinita. Ea s-a casatorit in urma cu cativa ani cu solistul Tavu Clonda, alaturi de care are o casatorie fericita! Gabriela Cristea a reusit sa isi vada visul implinit si sa devina mama. Ea are doua fetite absolut superbe, pe care le iubeste ca pe ochii din cap si carora le dedica intreaga ei existenta.

Sarcinile Gabrielei Cristea nu au fost unele usoare, mai ales ca acestea au fost duse la peste 40 de ani. Insa vedeta de televiziune si-a dorit atat de mult sa devina mama, incat nimic nu i s-a mai parut o corvoada, gandul ca in curand isi va strange in brate minunile au intarit-o si au ajutat-o sa indure cu stoicism si determinare perioada maternitatii.