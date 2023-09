Gabriela Cristea, adevăratul motiv pentru care a divorțat de primul soț, Marcel Toader! Prezentatoarea TV a rămas falită după despărțire: „Mă bucur că am scăpat”

In articol:

Până să aibă viața fericită pe care o are acum, alături de Tavi Clonda, Gabriela Criste a a trecut prin calvarul vieții sale în urma divorțului de Marcel Toader. Prezentatoarea TV a fost căsătorită cu afaceristul, care a decedat în anul 2019, vreme de 5 ani, perioadă în care a învățat foarte multe lecții prețioase, dar foarte dureroase.

Anul 2013 a fost marcat de divorțul scandalos al celor doi, care s-a răsfrânt în viața prezentatoarei TV inclusiv în ceea ce a însemnat situația financiară. A rămas cu doar 50 de lei în cont după separarea de fostul soț, după ce acesta o lăsase fără sutele de mii de euro care îi aparțineau.

Acum, la ani distanță, Gabriela Cristea privește înapoi fericită că perioada grea din viața ei a apus. Înainte de a se căsători cu prezentatoarea TV, Marcel Toader a mai avut înainte încă 4 căsnicii, în urma cărora a fost acuzat de violență domestică și infidelitate, lucru pe care le-a trăit pe propria piele și Maria Constantin în căsnicia cu el. În cazul Gabrielei Cristea, motivul divorțului a fost de altă natură, respectiv refuzul afaceristului de a da curs dorinței prezentatoarei TV de a face un copil prin fertilizare.

„Cine m-a urmărit știe că nu am trecut printr-un divorț ușor, ba din contră, a fost unul extrem de complicat, cu multă mediatizare, cu mulți paparazzi și cu multă denigrare gratuită. Mă bucur că am scăpat și ce pot să vă spun este că după ce am realizat că mi s-a întâmplat un lucru extraordinar, abia atunci am început să mă redescopăr și chiar să-mi placă statutul ăsta de divorțată.

A fost una dintre cele mai bune perioade din viața mea ca om, pentru că am reușit să-mi dau seama unde am greșit și de ce am greșit și sunt sigură că am repetat unele greșeli sau le voi repeta, dar important este să fiu mai blândă cu mine”, declara Gabriela Cristea, după divorț.

Citeste si: Serialul "Secrete de familie", nominalizat la International Emmy Awards 2023- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: Impactul exploziei asupra organismului, explicat pe larg de un medic! Ce probleme pot apărea în rândul victimelor, pe lângă arsuri: "Poți să mori pe loc"| EXCLUSIV

Marcel Toader i-a luat toți banii Gabrielei Cristea

După divorț, Gabriela Cristea ar fi trebuit să rămână în cont cu aproape un milion de euro, însă fostul său soț a avut grijă să-i lase doar 50 de lei.

Chiar dacă se afla într-o situație dificilă inclusiv din punct de vedere financiar, a reușit să se mobilizeze rapid din acest punct de vedere.

„Nici nu știam câți bani aveam. Am descoperit după ce i-am pierdut pe toți. Suma pe hârtie, dovedită, a fost de 480.000 euro. Dar suma reală a fost aproape dublă.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au despărțit după un mariaj de 7 ani. Bruneta a confirmat divorțul: "Sunt în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege"- radioimpuls.ro

50 de lei am avut în cont, după divorț. Eu de la 50 de lei cu care m-am trezit undeva în februarie, am reușit într-o lună de zile să mă redresez și să pot să mă întrețin, să pot să merg unde vreau. Foarte repede m-am repliat și am găsit resurse prin care să pot să îmi văd mai departe de viață”, a mai spus Gabriela Cristea.

Citește și: „Ar trebui să ne trezim!” Gabriela Cristea, reacție tăioasă la adresa responsabililor pentru exploziile din Crevedia! Ce crede vedeta despre instalațiile GPL