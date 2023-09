Gabriela Cristea n-a mai închis un ochi toată noaptea după asta! A fost măcinată de regrete: „Din cauza gândurilor, am întors totul pe toată părțile”. Ce s-a întâmplat după prima zi de școală 

In articol:

Fiicele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda cresc tot mai mult pe zi ce trece, astfel că Victoria este deja clasa 0, în timp ce sora ei, Iris, a trecut în grupa mare la grădiniță. Totuși, prima zi a noului an școlar a fost plină de gânduri pentru celebra lor mamă, care nu și-a putut ierta faptul că n-a reușit să se împartă mai bine, încât să le poată fi alături ambelor fetițe, în această zi importantă.

Gabriela Cristea nu s-a putut abține și le-a povestit urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare problemele cu care se confruntă, în această perioadă de adaptare în noul an școlar. Deși s-a arătat foarte fericită în prima zi de școală, alături de fiicele ei, prezentatoarea TV a mărturisit că a stat toată noaptea următoare pe gânduri, regretând faptul că nu și-a putut însoți ambele fetițe la festivitățile de deschidere a noului an de școală, respectiv grădiniță. Mai exact, Gabriela Cristea a povestit că ea i-a fost alături Victoriei, care a început clasa 0, iar fiica ei cea mică, Iris, a mers la grădiniță alături de tatăl ei. Deși niciuna dintre fete nu a mers singură în această zi importantă, Gabriela Cristea a avut, totuși, regrete, din cauza faptului că nu a putut să o însoțească și pe fiica ei cea mică la unitatea de învățământ.

„N-o să credeți, dar e ora 12 și pentru mine este bună dimineața. Stați, nu mă invidiați, eu nu am reușit să dorm. Aș vrea să abordăm împreună un subiect: adaptarea părinților la noile condiții în ceea ce îi privește pe copii, schimbările majore cum ar fi trecerea de la grădiniță la școală, împărțirea copiilor, unul merge la grădiniță, iar celălalt la școală, cum este și cazul nostru. Eu am făcut o noapte albă. Ieri, când am dus fetele la grădiniță și la școală, am avut o descărcare de adrenalină fabuloasă. Bine, mai mult pe Victoria, mi-am făcut un soi de vinovăție în ceea ce o privește pe Iris, pentru că tati a dus-o pe ea la grădiniță. Trebuia să ne împărțim ca să fim cu amândoi copiii, pentru că nu mai merg la aceeași unitate de învățământ. Da, ma simt vinovată că nu am reușit să ajung și la grădinița lui Iris, deși, pentru 5 minute am ajuns și acolo.(...) Emoțiile mari au fost pentru Victoria. A fost mult, am stat pe la școală până la 11, iar când am ajuns acasă am reușit să fac toate activitățile și singurul meru regret a fost că atunci când am ajuns Victoria deja dormea, pentru că era foarte obosită. Din această cauză s-a trezit pe la 1 și jumătate și a vrut numai cu mine, iar eu nu am mai reușit să adorm, tot din cauza adrenalinei, tot din cauza stresului, tot din cauza gândurilor, am întors totul pe toată părțile și cred că nu doar eu am pățit așa, ci cred că a fost și cazul altor părinți”, a povestit Gabriela Cristea într-un filmuleț postat pe Facebook.

Gabriela Cristea regretă faptul că nu i-a fost alături fiicei sale cele mici în prima zi de grădiniță [Sursa foto: Facebook]

Cum s-au pregătit Gabriela Cristea și Tavi Clonda pentru noul an școlar

În urmă cu două săptămâni, cei doi soți povesteau în mediul online că au înscris-o pe fiica lor cea mare, Victoria, la școală. Deși încă nu a împlinit 6 ani, fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda merge în clasa 0, aceasta reprezentând o mare schimbare în viața ei, căci, până acum, mergea la aceeași grădiniță cu sora ei cea mică, Iris. Tavi Clonda și Gabriela Cristea povesteau, acum ceva timp, că cele două fetițe nu vor mai studia în aceeași clădire, astfel că vor trece printr-o perioadă de acomodare, căci va trebui să se obișnuiască să stea una fără cealaltă, măcar pentru câteva ore pe zi.

„Tavi Clonda: O înscriem pe Victoria la școală! Am înscris-o!(…) Mergem să o pregătim pentru clasa pregătitoare. Adică să facem ultimele detalii pentru că, ce credeți?! Mai sunt două săptămâni și intră la școală fetița mea cea mare, Victoria. Bravo, tati! Abia aștepți, nu? Iar Iris va intra în grupa mare, la grădi!(…)

Gabriela Cristea: O să fie o perioadă de adaptare pentru noi toți!

Tavi Clonda: Mda, pentru că nu vor mai fi în aceeași clădire! Mă rog, așa e viața!(...) Ea(n.red. Victoria) face 6 ani pe 23 septembrie, adică după ce începe școala și a fost evaluată de educator, dar ea a vrut foarte mult să vină anul acesta la școală și mi se pare ok! Pentru 10 zile, 7-8 zile?! E vârsta potrivită!”, a fost dialogul pe care l-au purtat Gabriela Cristea și Tavi Clonda, într-un filmuleț postat pe internet.