Gabriela Cristea, amintiri neplăcute din mariajul cu Marcel Toader: ”Vai de capul meu”. Ce a spus prezentatoare despre divorțul de răposatul afacerist

In articol:

Gabriela Cristea se ține acum departe de scandalurile mondene, însă a fost o vreme când chiar ea era personajul principal al unor astfel de scene.

Pe vremea când încă mai forma un cuplu cu Marcel Toader, odată ce lucrurile între ei au început să scârțâie, au apărut și primele conflicte publice.

Citeste si: Gabriela Cristea l-a avertizat pe Tavi Clonda, după ce a citit mesajul: „Să nu încerci. Faza cu ies cu văru' nu ține”

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Divorțul de Marcel Toader, o amintire neplăcută pentru Gabriela Cristea

Astfel, după o căsnicie care a durat din 2008 în 2013, cei doi au ajuns să semneze actele de divorț. Însă. procesul de separare a fost unul lung, anevoios, cu multe scene pe care prezentatoarea le-ar vrea acum uitate. Despre acele clipe a vorbit acum, la TV.

Soția lui Tavi Clonda spune că a avut un trecut amoros foarte tumultos.

În urma sepărarării de afaceristul decedat în august 2019, prezentatoarea recunoaște că a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare psihică și sufletească. Timp în care a preferat să se vindece singură și să nu folosească un alt bărbat drept ”pansamentul” ei de suflet.

”Eu nu am avut (n.r. nevoie de un partener „tampon” între două relații serioase). Eu am preferat… După ce am divorțat, că știe toată lumea că am trecut printr-un divorț... vai de capul meu, poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant, am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interest ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a spus Gabriela Cristea, în emisiunea pe care o moderează.

Citeste si: Gabriela Cristea a publicat o fotografie, iar fanii i-au sărit imediat în cap! Ce detaliu le-a atras atenția: "Vârsta nu ne-o putem ascunde"

Doar după ce a făcut ”pace” cu ea și cu trecutul, vedeta a putut merge mai departe. Acela, subliniază ea, a fost momentul în care l-a întâlnit pe Tavi Clonda. Bărbatul care din anul 2015 îi este soț și pe care l-a făcut tatăl a două fete, mândrindu-se acum cu familia pe care o are.

”După aia am avut o relație cu Tavi, ne-am căsătorit și suntem bine mersi. Deci, nu e obligatoriu să avem o relație ‘tampon’”, a mai spus prezentatoarea, în discuția pe care a avut-o cu psihologul din platou, care a confirmt cele spuse de brunetă, spunând că fiecare relație diferă de la caz la caz.