„Nu m-am gândit că o să fie dificil”! Reacția lui Tavi Clonda, după ridicarea restricțiilor. Cu ce problemă s-a confruntat soțul Gabrielei Cristea la farmacie

Tavi Clonda se numără printre cele mai sincere persoane din showbiz-ul românesc, iar artistul nu ratează niciodată ocazia de a le povesti fanilor săi din mediul online tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Tavi Clonda: „M-am simțit în fundul gol”

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că partenerul de viață al Gabrielei Cristea a făcut o serie de declarații pe internet despre prima zi în care nu au mai existat restricții, după doi ani de pandemie, dar și cum s-a simțit, mai ales că masca nu mai este obligatorie, ci poate fi purtată cu titlul de recomandare.

De pe data de 9 martie s-a scos definitiv starea de alertă, ceea ce înseamnă că au fost eliminate și foarte multe restricții, după doi ani de când a început pandemia de COVID-19, printre care și masca de protecție, care nu mai este obligatorie în spațiile deschise, dar și în cele închise, aceasta putând fi purtată cu titlul de recomandare.

Așadar, Tavi Clonda se numără printre persoanele publice din showbiz-ul românesc ce au vorbit public despre aceste relaxări, povestind în mediul online cum a fost pentru el prima zi fără restricții, dar mai ales, prima zi fără mască de protecție la interior, după doi ani de pandemie.

Partenerul de viață al Gabrielei Cristea a povestit pe internet că a fost la mall, acolo unde nu a purtat mască, însă sentimentul a fost extrem de ciudat pentru el, căci a devenit ceva neobișnuit.

"Cum vi se par aceste măsuri și restricții scoase? Am fost în mall și am fost fără mască, am încercat adică și m-am simțit în fundul gol.", a povestit Tavi Clonda.

Mai mult decât atât, Tavi Clonda a mai specificat că nu se gândea că întoarcerea la normalitate va fi chiar atât de dificilă, iar după ce a trecut pe la mall, artistul a trecut și pe la benzinărie, dar și pe la o farmacie, acolo unde și-a pus masca de protecție, asta pentru că încă nu se poate dezobișnui de purtarea acesteia în spațiile închise.

„În farmacie și în benzinărie mi-am pus mască, nu am putut. Ce probleme.(..) Nu m-am gândit că o să fie dificil să ne obișnuim fără mască", le-a mai spus Tavi Clonda fanilor din mediul online.

Tavi Clonda s-a confruntat cu probleme de sănătate

În urmă cu mai bine de o lună, Tavi Clonda a povestit pe pagina personală de Instagram că a ajuns pe mâinile medicilor specialiști, după ce a suferit o accidentare. Mai exact, bărbatul a povestit că în urmă cu mai multe zile înainte de a se prezenta în cabinetul unui doctor, acesta s-a accidentat la picior, însă nu a dat prea mare importanță acestui lucru.

Ulterior, starea lui s-a înrăutățit, motiv pentru care a mers la specialist, pentru a face investigații amănunțite: "Credeam că am o întindere de când am fost la Piatra Neamț. Am făcut o mișcare greșită pe acolo și s-a făcut treaba urâtă și vânătă. Am venit la spital să mă vadă un specialist, un ortoped, să îmi fac o radiografie.", a povestit Tavi Clonda, pe contul lui de Instagram.

